Театр «Красный факел» представляет первую премьеру 103-го сезона

Договоренность о постановке с санкт-петербургским режиссером Алексеем Слюсарчуком была достигнута уже довольно давно, правда, изначально предполагалось, что работа пойдет над американской классикой. Однако, столкнувшись с пьесами известного французского драматурга Флориана Зеллера, постановщик совместно с театром принял решение выбрать одну из них.

«Сын» вместе с пьесами «Папа» и «Мама» составляет трилогию. Часть героев являются сквозными – хотя и не стопроцентно теми же самыми персонажами. Сам Зеллер в интервью, предваряющем российское издание трилогии, определяет эти пьесы как «некие автобиографии жизней, которые я не прожил».

«Про эти пьесы нельзя говорить “актуально” или “злободневно”, потому что это все про нас, какими мы всегда были и всегда будем, это про человеческую природу, не зависящую от национальности или еще какого-то признака», – говорит Алексей Слюсарчук.

В пьесе «Сын» всего шесть действующих персонажей, из них центральных – четыре. На кастинге режиссер подробно разговаривал с каждым актером, им предстояло пройти некое «психологическое собеседование». Роль, собственно, сына – Николя – досталась влившемуся в этом сезоне в труппу Ростиславу Самусеву. Отца, Пьера, сыграет Павел Поляков, Анну – мать – Дарья Емельянова, а молодую жену Пьера Софию – Екатерина Макарова. Также в спектакле заняты заслуженная артистка РФ Виктория Левченко и актер Дмитрий Савенков.

Спектакль, в центре которого история семейного разлада, подростка, находящегося в кризисном состоянии, не мог обойтись без слова «драма» в жанре. Однако постановщики добавляют к нему определение – лирическая. Алексей Слюсарчук с художником Ольгой Фарафоновой придумали сценическое оформление в черно-белой гамме, отсылающее одновременно к советскому реализму 70-х и «новой волне» во французском кинематографе.

«Мы прочитали пьесу “Сын” и оказалось, что в ней все очень просто. То есть, сложно, конечно, но сложно, как в жизни, – рассуждает Алексей Слюсарчук. – В нашей реальной жизни, правда, мы умудряемся спрятаться от собственных страхов. Здесь же все потаенное выплеснуто».

Несмотря на Большую сцену, необходимо добиться камерности, которая позволит персонажам не просто говорить, а пытаться именно разговаривать. Получится ли у них услышать друг друга – большой вопрос.

Премьерные показы лирической драмы «Сын» состоятся 26 и 27 ноября, а также 8 и 22 декабря.

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