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Новосибирский завод Ростеха увеличил выпуск промышленной взрывчатки на 20%

  • 14/11/2022, 13:47
предприятия оборонно-промышленного комплекса
Предприятие оборонно-промышленного комплекса теперь может выпускать до 1200 тонн продукции в год.

«Новосибирский завод искусственного волокна» Госкорпорации Ростех (НЗИВ, предприятие оборонно-промышленного комплекса) выпускает тротиловые заряды для проведения сейсморазведочных работ, а также тротиловые шашки для взрывных работ в скважинах любой обводненности.

В ходе мероприятий по повышению производительности труда трудоемкость процессов была снижена на 28%, а общее время промышленных операций — на 20%.

— В результате выпуск взрывчатки вырос на 20%, годовой объем производства увеличился с 1000 до 1200 тонн. Отмечу, что принципы бережливого производства внедрены и работают на большинстве предприятий Госкорпорации, — отметил Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха.

Проект повышения производительности труда стартовал на предприятии оборонно-промышленного комплекса в конце 2021 года и рассчитан на 2,5 года. Он включает оптимизацию внутренних процессов, стандартизацию рабочих мест, повышение профессионализма работников, их мотивацию на следование принципам бережливого производства. Этот подход распространяется на все аспекты работы, от проектирования и производства до сбыта продукции, в него вовлекаются все сотрудники предприятия.

— Новосибирский завод искусственного волокна успешно завершил первый этап реализации нацпроекта «Производительность труда». Всего за полгода с момента его старта удалось улучшить показатели и добиться высокой эффективности процессов на производстве промышленных взрывчатых веществ. Первостепенной задачей было выявление и предотвращение проблемных областей в производстве, а также системный подход к их решению путем оптимизации и модернизации процессов, — отметил Глеб Вареница, генеральный директор Новосибирского завода искусственного волокна.

Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В Новосибирской области оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе областного Агентства инвестиционного развития.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что на предприятиях ОПК Новосибирской области  вырос объем производства. На некоторых — в несколько раз.

Фото предоставлены Пресс-службой Регионального центра компетенций «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области»

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : предприятия оборонно-промышленного комплекса


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