Helly Hansen покинула РФ

Производитель верхней, спортивной и туристической одежды – канадская компания Helly Hansen передала российским топ-менеджерам свой бизнес в стране. Теперь в планах новых владельцев, коими стали генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев, создать сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под брендом Move, пишет издание «Ведомости».

В настоящее время российская Helly Hansen уже переименована в «Ритейл РЦ». Игорь Роганович подтвердил информацию о том, что сделка состоялась, но при этом не раскрыл ее подробности. Однако эксперты утверждают, что она была безденежной. Так, глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько предположила, что сумма сделки, если и существовала, то была чисто символической.

Кроме того, Роганович поделился, что Move займется реализацией товаров под брендами Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor и проч. Но опять же о том, каким образом планируется их поставлять в Россию, он также ничего не сообщил.

Основная часть магазинов Helly Hansen закрывается или планирует закрыться только после того, как запасов товаров будут распроданы, передают «Ведомости», ссылаясь на работавших с компанией консультантов.

Почти со всеми арендодателями компании удалось договориться о расторжении договоров аренды или ребрендинге точек и продолжении работы, добавил Роганович.

Ранее редакция сообщала, с прилавков российских магазинов исчезнут Zara и Bershka.