Театральная премьера в планетарии

Премьера посвящена 60-летию первого полета человека в космос и прошла в самом космическом пространстве Новосибирска – Большом новосибирском планетарии.

«108 минут» – спектакль о космонавтах Юрии Гагарине, Германе Титове, Алексее Леонове и об ученом, конструкторе ракетных систем Сергее Королеве. 4 рассказа о первооткрывателях космоса, и их судьбах.

В спектакле использованы проекции на купол планетария – съемки Земли со спутника, архивные кадры и тд. Но жанр сторителлинга подразумевает прежде всего живой рассказ, работу актера. В легкой форме личного эмоционального рассказа актрисы «Первого» расскажут юным зрителям и их родителям, как человечество вышло в космос.

Отзыв зрителя:

«Великолепный спектакль! Так проникновенно и надо рассказывать об истории космонавтики. Тогда это не воспринимается как сухие факты. Отличная идея и ее великолепное воплощение в жизнь. Девочки просто супер! Побольше таких спектаклей!»

Режиссер спектакля – Вера Шарафутдинова. Вера работает в «Первом театре» уже несколько лет на должности помощника режиссера.

Рассказывают истории актрисы «Первого театра»: Дарья Тропезникова (лучшая женская роль на фестивале «Окна» за спектакль «Наташина мечта»), Елизавета Маслобоева, Елизавета Кузнецова (лучшая женская роль на фестивале «Арлекин» за спектакль «Тоня Глиммердал») и Юлия Шабайкина.

Композиторами премьеры стали Михаил Телегин (звукорежиссер «Первого театра», саунд-дизайнер спектакля «Мультики») и Александр Шарафутдинов (актер театра «Старый дом»).

Это уже третий сторителлинг «Первого театра». Весной 2019 года вышли «Истории великих идей», посвященные великим научным открытиям и их авторам. Осенью 2020 года – «Про поэтов и людей» о жизни и творчестве пяти поэтов серебряного века.