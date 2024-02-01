«Все началось с одного дедушки»: вдохновитель проекта Добродомик рассказала, зачем бесплатно кормить пенсионеров

Первая точка благотворительного кафе, где все пенсионеры и инвалиды могут получить бесплатную порцию еды появилась в столице Сибири два года назад.

Когда до очередной пенсии остается всего 200 рублей, то местные бабушки и дедушки знают, где им не дадут умереть от голода.

― Друг друга сибиряки уже хорошо знают, общаются, дружат. Самому старшему 90 лет. Заведение для постоянных посетителей является чем-то большим, чем просто кафе. Тут отмечают дни рождения, проходят чаепития по праздникам, выступают творческие коллективы, ― рассказали изданию Om1 в Добродомике.

Оказывается такой формат бесплатных обедов есть не только в нашем городе. В Росси работает еще шесть точек: в Санкт-Петербурге, Челябинске, посёлке Маслянино Новосибирской области и Иркутске.

Руководитель проекта Александра Синяк рассказала, что ее на открытие первого такого кафе вдохновил один дедушка.

― У нас с супругом был коммерческий бар, туда как-то зашёл пообедать дедушка. Мы не захотели брать с него деньги, сказали, что всех пенсионеров и ветеранов кормим бесплатно. Он обрадовался и стал приходить к нам каждый день. Но однажды новенькая официантка принесла ему счет за обед и дедушка пропал. Чтобы исправить ситуацию, мы повесили на двери бара объявление и рассказали о бесплатных обедах в социальной сети, ― вспоминает Александра.

Бабушки от такой щедрости даже плакали и жаловались, что из-за скромной пенсии не могут себе многое позволить..

Позже женщина отказалась совсем от коммерции, полностью изменила формат заведения, вложила в проект все свои накопления, даже квартиру заложила.

Добродомики существуют только потому, что есть добрые и неравнодушные люди. В кафе бесплатно трудятся волонтеры. А продукты привозят отзывчивые новосибирцы. Заведение может накормить 1200 человек в день.

Ранее редакция рассказывала, что Добродомик в Новосибирске переехал на новый адрес.