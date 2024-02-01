К субсидиарной ответственности могут привлечь не только собственника, но и бухгалтера

банкротства компании может быть привлечен ее бухгалтер (в том числе бывший). Об этом в ходе семинара на тему «Ответственность и риски главного бухгалтера», организованного аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщила генеральный директор аудиторской компании «НК-Профаудит» Наталья Кушнарева.

— При наличии основного должника требования к погашению задолженности изначально предъявляются к нему. Однако если этот основной должник по каким-то причинам не может (отказывается) удовлетворить требования кредиторов, последние могут обратиться с этим требованием к контролирующему лицу должника (то есть дополнительному должнику), — пояснила Наталья Кушнарева.

Наравне с собственниками и руководителями компании, контролирующим лицом может быть признан и бухгалтер.

— Для привлечения бухгалтера к субсидиарной ответственности не обязательно наличие у него статуса контролирующего лица должника. Бухгалтер может быть привлечен к ответственности и без этого статуса, если будет доказано, что он, к примеру, намеренно искажал (уничтожал) бухгалтерскую (финансовую) документацию и извлекал существенную выгоду из заключения конкретных для должника сделок, — комментирует эксперт. — Дополнительными отягчающими обстоятельствами являются уничтожение документов, их сокрытие, воспрепятствование их передаче в рамках банкротства.

Наталья Кушнарева подчеркнула, что привлечь к субсидиарной ответственности могут даже посмертно. Этот долг будет включен в наследственную массу.

— Иное толкование допускало бы возможность передавать наследникам имущество, приобретенное (сохраненное) наследодателем за счет кредиторов незаконным путем, предоставляя в тоже время такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов, что несправедливо, — резюмирует гендиректор «НК-Профаудит».

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