ТЭЦ Новосибирска после ремонтов снизят объем сжигаемого топлива на 600 тыс. тонн

Вложения в экологичность производства являются обязательной частью ежегодной ремонтной программы на теплоэлектростанциях. В 2024 году на четырех ТЭЦ города на экологическую часть ремонтов будет направлено около 144 млн рублей. Эти вложения дополнят ежегодные инвестиции в защиту окружающей среды при работе станций.

Одним из наиболее крупных по затратам и объему работ проектов станет капитальный ремонт железобетонного ствола 120-метровой дымовой трубы ТЭЦ-2. На нее выделено 37 млн рублей. В ходе ремонта, кирпичная футеровка (облицовка огнеупорными материалами) будет заменена на монолитную из полимерного керамзитобетона. Также пройдет ремонт подводящих газоходов трубы. Это первый капремонт за 60 лет работы дымовой трубы.

В компании привели примеры и других значимых проектов.

В их числе — капремонт электрофильтра второго энергоблока ТЭЦ-5. Он включает в себя замену редукторов на новые, с более надежной конструкцией. Эти механизмы управляют встряхиванием осадительных и коронирующих электродов электрофильтров. Они используются для очистки дымовых газов. На реализацию проекта будет выделено 16 млн рублей.

Кроме того, на Новосибирской ТЭЦ-3 будут проведены текущие ремонты семи электрофильтров. Станция капитально отремонтирует четыре корпуса электрофильтров на котлах с номерами 8 и 9. А на котлагрегатах с номерами с 10 по 14 пройдут текущие ремонты электрической и механической частей электрофильтров. На этот проект будет направлено 12 млн рублей.

Еще одним крупным экологическим проектом станет ремонт очистного оборудования котла №9 ТЭЦ-2 — двух батарейных эмульгаторов. Станция заменит кассеты блока завихрителей воздушного потока. Задача проекта — поддержать эффективную работу эмульгаторов со степенью очистки на уровне 98%. Стоимость проекта — 9 млн рублей.

Пятым крупным проектом, направленным на поддержание экологичности генерации, станет замена газоходов, ремонт корпуса батарейного эмульгатора ТЭЦ-4. Стоимость проекта — 4 млн рублей. Будут установлены новые газоходы — каналы, служащие для удаления дымовых газов от котла №9 до дымовой трубы.

Всего по ремонтной программе 2024 года на теплоэлектроцентралях Новосибирской области — четырех в Новосибирске и одной в Куйбышеве планируется отремонтировать суммарно 101 единицу оборудования. Среди них 37 котельных агрегатов, 32 турбоагрегата с турбогенераторами. В программу капитального ремонта вошли 13 единиц оборудования: семь котлов, три турбины и три генератора. Вложения в ремонты в 2024 году составят 4,3 млрд рублей — на 9% больше, чем годом ранее.