В «Спецавтохозяйстве» опровергли информацию о приостановке операций по счетам

Общественник Евгений Митрофанов выложил в своем телеграм-аккаунте ответ на запрос из налоговой о приостановке операций по счетам МУП «Спецавтохозяйство» из-за наличия долгов по налогам. Судя по документу, решение о приостановке операций по счетам было принято 22 марта. Задолженность составляет 52.6 млн рублей.

Основание для приостановления — неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности. Непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее предоставления.

Директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков в разговоре с корреспондентом Infopro54 опроверг эту информацию.

— У нас все нормально. Мы спокойно работаем. Никакие счета не заблокированы, приостановки операций нет, — заявил Зыков.

МУП «Спецавтохозяйство» является региональным оператором и контролирует утилизацию мусора на всей территории Новосибирской области.

Напомним, по данным Росприроднадзора, на 20 февраля 2024 года задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду МУП «Спецавтохозяйство» составляла за 2020 год 43,7 млн рублей, за 2021 год — 33,4 млн рублей, за 2022-й — 25,3 млн рублей. Об этом говорилось в ответе ведомства, поступившем на запрос общественника Евгения Митрофанова. В «Спецавтохозяйстве» в ответ на запрос Infopro54 объясняли, что образование задолженности по оплате НВОС за 2020-2022 годы связано с убыточной деятельностью регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск».

МУП «Спецавтохозяйство» в 2023 году выиграло два тендера на строительство мусорных полигонов под Новосибирском. В конкурсах также принимало участие ООО «Орбита» из Оренбурга. В июне компания обратилась с иском в суд, затем в апелляцию, но в феврале 2024 года отказалась от иска.

В 2023 году МУП «Спецавтохозяйство» также на 7 лет стало регоператором системы по утилизации ТКО в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что УФАС потребовало реорганизовать МП «Метро МиР» в Новосибирске. А также о том, что мэрия предложила акционировать МУП «Спецавтохозяйство».