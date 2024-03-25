ФАС признала рекламу сети суши «Ёбидоёби» ненадлежащей в Новосибирске

Реклама сети суши «Ёбидоёби» в Новосибирске признана ненадлежащей. Компания может получить штраф до 500 тысяч рублей.

По данным ФАСС, после заявления одного из новосибирцев, который был недоволен рекламой, возбуждено дело об административном правонарушении.

Речь идет о рекламе, где было написано: «Не материмся и вкусно готовим».

В компании заявляют, что слоган не имеет отношения к суши. Эксперты пришли к выводу, что в рекламе фирмы были использованы бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, а создатели рекламы провоцировали клиентов на двусмысленное восприятие бренда.

Эта реклама нарушает требования закона.

— По данному факту региональное УФАС возбудило дело, — говорится в сообщении ведомства.

Компании грозит административный штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что антимонопольные дела предлагают рассматривать отдельными судебными составами.