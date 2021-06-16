ТЭЦ СГК в Новосибирской области увеличили объемы производства из-за прохладного мая

С января по май 2021 года теплоэлектростанции Новосибирска – ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ в Куйбышеве – увеличили отпуск тепловой энергии практически на 23%: с 7 млн 305 тысяч Гкал против 5 млн 965 тысяч Гкал в прошлом году.

Также с начала года станции произвели 5 млрд 370 млн кВтч электроэнергии, против на 4 млрд 688 млн кВтч за этот же период год назад. Прирост составил почти 15%.

Лидируют по объемам производства тепла и электричества ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.

Региону понадобилось больше энергоресурсов, в основном, в связи с погодными условиями. В прошлом году отопительный сезон завершился 23 апреля, а в этом – продолжался до 8 мая.

Температура воздуха на территории новосибирской энергосистемы в мае 2021 года была на 1,2 градуса ниже аналогичного показателя 2020 года. В результате только по итогам мая ТЭЦ СГК и 31 котельная в эксплуатации компании произвели на 39% больше тепла – 487 тысяч Гкал.

Более продолжительный отопительный сезон повлиял и на объемы выработки электроэнергии.

В целом потребление электричества в Новосибирской области, по данным Системного оператора, выросло за пять месяцев этого года на 10%.