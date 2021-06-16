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Как получить медицинские услуги по записи через интернет

  • 16/06/2021, 14:22
С появлением новых компьютерных технологий существенно упростилось предоставление медицинских услуг пациентам, нуждающимся в восстановлении здоровья организма. Все действия, необходимые для записи на прием к врачу, выполнения диагностических манипуляций, приобретения фармакологических препаратов, предоставления консультация специалистов, выполняются в режиме онлайн.

Доступ пользователей к сервисному сайту открыт круглосуточно. Электронный ресурс помогает правильно выбрать не только клинику, но и конкретного профильного врача с высоким рейтингом, составленным по отзывам его бывших пациентов.

 

Новости Новосибирска

 

Основные преимущества сервиса Сберздоровье

Несколько лет назад услугами по записи на прием к врачу в режиме онлайн могли воспользоваться только москвичи. Сегодня они стали доступными для жителей многих больших городов РФ. Специализированный сервис СберЗдоровье содержит много полезной информации, необходимой для выбора клиники и профильного специалиста. При желании можно провести дистанционную консультацию с медицинским работником. Ее главное преимущество – ценовая доступность.

Онлайн-запись на прием к врачу – это возможность сэкономить личное свободное время. Чтобы оставить заявку, необходимо зайти на сайт и выбрать нужный город. Это позволит поисковой системе быстро перестроиться в нужный рабочий режим. Важно в соответствующую графу заявки правильно занести специализацию доктора и уровень его профессиональной квалификации. Потенциальным клиентам медицинской клиники открывается целый список врачей и отзывы об их работе. При оформлении заявки на мобильный телефон заказчика приходит СМС в виде кода, который является подтверждением о записи на прием к врачу.

Используя электронный сервис, пациента получают возможность доступа к записи на другие виды услуг:

  • диагностика различных заболеваний;
  • сдача лабораторных анализов;
  • приобретение лечебных препаратов в интернет-аптеках;
  • выполнение общеоздоровительных врачебных манипуляций;
  • вызов медицинского персонала на дом.

Особенности предоставления услуг с помощью специализированного сервиса

Через интернет запись к врачам через СберЗдоровье в Новосибирске можно проводить в любое время суток. Услуги сайта позволяют избавиться от изнурительных очередей в медицинских клиниках. Пациентам предоставляется возможность получить максимально точные результаты исследований с помощью магнитно-резонансной томографии, УЗИ, КТ, рентгенографии, РЭГ, электрокардиограммы, биопсии, эндоскопии. Медицинские онлайн-консультации проводятся ежедневно. При вызове врача на дом предусмотрена дополнительная оплата. Об этом необходимо помнить, заполняя заявку.

Полную информацию о состоянии здоровья человеческого организма можно получить при комплексном обследовании пациентов. В процедуру включается сбор анамнеза и сдача различных лабораторных анализов. При наличии хронических недугов очень удобно использовать виртуальные дневники здоровья. Они представляют собой мониторинг здоровья в автоматическом режиме. Постоянный контроль основных показаний жизнедеятельности организма позволяет избежать кризисных состояний и возможных серьезных осложнений.

Используя услуги специализированного сервиса можно быстро выбрать хорошую клинику и врача с высокой профессиональной подготовкой. Электронный ресурс отличается простым и понятным интерфейсом. Его могут использовать даже люди, далекие от современных компьютерных технологий. Запись на консультацию с врачами осуществляется в удобное для пациентов время. Сайт содержит целую базу полезной для посетителей информации. Он представляет собой крупнейшую электронную площадку, которая является частью экологической системы Сбербанка. С его помощью можно организовать консультацию с врачами, работающими в любой клинике страны.

Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Новосибирск

Теги : здоровье


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