«Ингосстрах» принимает заявления в связи со взрывом на газозаправочной станции в Новосибирске

Страховая компания «Ингосстрах» заявила о приеме заявлений от пострадавших в результате крупного пожара на автомобильной газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, произошедшего 14 июня 2021 года. Гражданская ответственность владельца АГЗС застрахована в СПАО «Ингосстрах» по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО).

Лимит возмещения за причиненный вред имуществу каждого потерпевшего физического лица – не более 500 тыс. рублей, юридического лица – не более 750 тыс. рублей. Также законом предусмотрено возмещение вреда, причиненного физическим лицам в результате нарушения условий их жизнедеятельности, – не более 200 тыс. рублей каждому.

— В случае признания данного случая страховым «Ингосстрах» готов в полном объеме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством, — заявили в компании.

Напомним, 14 июня на автомобильной газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошли пожар и серия хлопков – сначала газовоздушной смеси, а затем и газовоза. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. В результате происшествия в общей сложности пострадали 35 человек, включая двух спасателей и двух детей. Семь человек находятся в реанимации. Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость.