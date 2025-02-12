Девушка из Новосибирска набирает популярность в китайской соцсети

Школьнице Алисе Е. недавно исполнилось 16 лет, пять из которых она посвятила изучению китайского языка. Начинала с традиционных двух часов в неделю и старалась удивить сверстников необычными навыками.

— Тогда китайский был совсем не популярный, мало кто им интересовался, все ходили на английский и другие европейские языки, а на азиатские – редко. И все удивлялись, что я могу читать иероглифы, говорить на языке, который никто не понимает – мне казалось это крутым, классным, — рассказала девушка Горсайту.

Со временем Алиса искренне заинтересовалась миром иероглифом и протяжных речей и стала понимать, что знание этого языка дает огромные возможности. Понравилась ей и сама культура Китая, его история и традиции. Ей нравится буквально все китайское, кроме музыки.

— Смогу работать с азиатскими партнёрами. Я хорошо знаю перевод – как письменный, так и синхронный, что пригодится на разных встречах и мероприятиях. Плюс преподавание, — говорит она.

Алиса мечтает побывать в Китае, увидеть Шанхай, Пекин, Чунцин и Ханчжоу. А пока осваивает почти пятый уровень, подтверждать который будет уже в апреле. Недавно на Всероссийской олимпиаде школьников по Новосибирскому региону она заняла второе место, набрав 86 баллов. Первое же место досталось носителю языка с 89 баллами.

— В Новосибирской области сейчас очень много ребят с хорошим китайским – язык набирает обороты, — утверждает она.

Весной прошлого года Алиса зарегистрировалась в китайской соцсети «Редноут». Сначала она заливала туда обычные фотографии, а позже стала выкладывать разговорные видео и смешные короткие ролики.

— Обычно у меня дублируется контент на русском и китайском языках, потому что в соцсети сидит немало наших ребят, но большинство, конечно, это китайцы. Иногда в аккаунте пробегают фотографии моей обычной жизни, но большую часть составляют видеоролики, – делится опытом Алиса.

В соцсетях девушка нашла не только новых знакомых, которые интересуются азиатской культурой. Китайцы интересуются культурой России, да и в целом жизнью в нашей стране.

— Как правило, негативных слов со стороны китайцев нет. Если и есть какие-то неприятные – то это от европеоидов, – смеётся Алиса.

Ранее редакция сообщала о том, что за год в пять раз выросло количество приглашений новосибирцев на работу в Китай.