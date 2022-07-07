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Tele2 определила самые быстрорастущие сервисы телемедицины

  • 07/07/2022, 11:52
Сибирь – Tele2, российский оператор мобильной связи, выяснил, какие сервисы телемедицины наиболее популярны у клиентов.

новости бизнесаЛидером по числу пользователей стал сервис iBolit, самыми быстрорастущими – «СберЗдоровье» и «Яндекс.Здоровье». Трафик достигает пика в будние дни, а в выходные активность клиентов в приложениях телемедицины снижается вдвое.

На фоне пандемии сервисы цифровой медицины стремительно набирали число клиентов. Привычка использовать приложения телемедицины осталась после снижения эпидемиологической напряженности. Оператор Tele2 проанализировал, как растет объем онлайн-консультаций в популярных сервисах телемедицины в первом полугодии 2022 года. Наиболее востребован сервис iBolit – его выбирает более половины (52%) пользователей ресурсов телемедицины среди клиентов Tele2. На втором месте – сервис «СберЗдоровье» (20%), на третьем – SmartMed (10%). Также в топ приложений вошли «Яндекс.Здоровье», Doctis, ONDOC, «Доктор Рядом Телемед» и «Онлайн Доктор».

Наибольший скачок в рейтинге приложений телемедицины сделал сервис «СберЗдоровье» – в первом полугодии 2022 года он поднялся с 5-го на 2-е место. Число пользователей сервиса за этот период приросло более чем в 2 раза. Количество клиентов Tele2, которые пользуются приложением «Яндекс.Здоровье», также увеличилось вдвое: при этом сам сервис поднялся в рейтинге с 6-го на 4-е место.

Чаще всего пациенты обращаются к врачам за онлайн-консультацией в будние дни с понедельника по пятницу. В выходные трафик в приложениях телемедицины снижается вдвое.

На популярность сервисов телемедицины повлияли цифровизация общества, пандемия и карантинные ограничения. Потенциал развития направления обусловлен рядом факторов. Во-первых, это возможность обратиться за высококвалифицированной консультацией в самых удаленных уголках страны. Во-вторых, востребованности таких приложений будет способствовать развитие культуры мониторинга здоровья с целью предотвращения заболеваний. Еще один фактор роста – внедрение комплексного контроля за состоянием пациента, включая ведение больного и выполнение лечебных рекомендаций.

По данным экспертов Минздрава, озвученным на ЦИПР-2022, за первое полугодие 2021 года сумма инвестиций в цифровое здравоохранение в России составила 31,7 млн долларов. Больше всего средств направлено на развитие сервисов телемедицины (34% от общей суммы инвестиций), на втором месте – сервисы для пациентов, на третьем – медицинское страхование.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : технологии Телемедицина


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