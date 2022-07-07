Конкурс «Сибирь.ПРО» представляет состав экспертного жюри 2022 года

Экспертами конкурса традиционно выступят лидеры общественного мнения, профессионалы медиаиндустрии, руководители компаний-партнёров, представители органов власти регионов Сибирского федерального округа в сфере информационной политики. Конкурс «Сибирь.ПРО» приобрёл репутацию независимого и объективного проекта, и во многом это заслуга компетентного жюри.

В семнадцатом сезоне проекта работы журналистов сибирских СМИ оценят эксперты, на протяжении многих лет сотрудничающие с проектом «Сибирь.ПРО». Это сенатор Российской Федерации Александр Карелин, председатель Правления Новосибирской региональной общественной организации Общества «Знание» России Галина Гриднева, председатель Совета Кемеровской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» Ирина Рондик, а также первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников и директор Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Олег Фёдоров.

Вновь в состав жюри конкурса войдут представители компаний-партнёров проекта: вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачёв, вице-президент – директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов, руководитель пресс-службы ООО «УК «Сибантрацит» Наталья Винокурова, директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина. К работе по оценке конкурсных материалов в этом году присоединятся начальник департамента по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь» Анастасия Гуливатенко и начальник службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Максим Колбасов.

Своё мнение о работах конкурсантов выскажут представители средств массовой информации: руководитель Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») Динара Хисматулина, директор бюро АО «РИС Интерфакс» в Новосибирской области Павел Шагиахметов, руководитель ГТРК «Иртыш» Елена Моренис. Свой вклад в определение победителей семнадцатого «Сибирь.ПРО» внесут главный редактор газеты «Наш Красноярский край» Инесса Акентьева, главный редактор газеты «Томские новости», председатель Томского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Вера Долженкова, главный редактор информационного портала «Черногорский рабочий» Валентина Корзунова, заместитель директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН Антон Веселов и победитель XII и XIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» Татьяна Плотникова. Впервые войдут в судейский состав директор Новосибирского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Галина Попова и начальник Управления информационной политики Национального исследовательского Томского государственного университета Юлия Эмер.

Сотрудничество с профессионалом медиаиндустрии – журналистом, доктором философских наук, профессором кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета, лауреатом Международной Невской премии за исследования в области журналистики и массовых коммуникаций Валентиной Мансуровой является особенно значимым для конкурса «Сибирь.ПРО».

Отдельной благодарности заслуживают те, кто начал работу в качестве жюри с момента основания конкурса. Это член Общественной палаты Российской Федерации Валерий Васильев, начальник Департамента информационной политики Администрации Томской области Алексей Севостьянов, президент Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» Татьяна Алексеева.

В число судей конкурса также вошли представители органов власти сибирских регионов: руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Валентина Старокожева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу Игорь Зиненко, заместитель руководителя Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, пресс-секретарь Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Михаил Максимов, начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Юлия Мазур. Впервые в судейскую коллегию «Сибирь.ПРО» вошла начальник департамента информационной политики Администрации Правительства Кузбасса Екатерина Дубкова.

В XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства члены жюри оценят работы сибирских журналистов в 16 номинациях, а именно: «Экономика», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «ПРО спорт», «Герой нашего времени», «Цифровая Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность», «Надёжная энергетика», «ПРО туризм», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник». Также в проекте будут представлены специальная премия «ПРОверенный источник» и специальный приз в номинации «ПРОба пера» от информационных партнеров конкурса.

В главном журналистском соревновании Сибири участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.