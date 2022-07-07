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Июльская сессия регионального парламента началась с обвинения в коррупции

  • 07/07/2022, 11:48
Автор:
новости Новосибирска
И взаимных упреков депутатов в некомпетентности.

Перед утверждением повестки дня июльской сессии заксобрания депутат Вячеслав Илюхин озвучил ситуацию вокруг решения проблемы обманутых дольщиков, которую попросил считать официальным обращением в прокуратуру.

— АО «Агентство развития Жилищного строительства» (Илюхин возглавлял его до недавнего времени. — Ред.) выходило на правительство региона с предложением по обеспечению инфраструктурой трех площадок: Клюквенный, Верх-Тула и Ложок (вторая очередь). По нашим расчетам, это позволило бы аккумулировать на счетах АРЖС 9,6 млрд рублей после уплаты всех налогов, что даст возможность полностью и без дополнительных вложений бюджетных средств решить проблему обманутых дольщиков. В МИПах (масштабных инвестиционных проектах) в данном случае не будет необходимости, — сообщил депутат.

Как пояснил Илюхин, заключение экспертизы Фонда экономических исследований Михаила Хазина подтвердило эффективность данной схемы. Кроме того, постановлением правительства РФ №1704 средства бюджета можно использовать на инфраструктуру проблемных объектов. Тем не менее по итогам полугодового рассмотрения данного предложения на рабочей группе под руководством первого вице-губернатора Владимира Знаткова, по словам Илюхна, родился план достройки объектов, не выгодный ни бюджету, ни жителям.

— Результатом этих совещаний стал отказ от площадок в Ложке и Верх-Туле. Вместо этого было принято решение компенсировать затраты отдельных застройщиков. А по площадке в поселке Клюквенный коммерческой организацией был принят мастер-план, порядок и сроки реализации которого, на мой взгляд, выгодны коммерческим организациям, а не Новосибирской области. Требуют проверки и расчеты затрат, сделанные региональным правительством по этой площадке, — заявил Илюхин. — Например, по расчетам АРЖС, стоимость ливневой канализации составила 600 млн рублей, а в расчетах правительства сумма затрат на ливневку — уже 1,2 млрд рублей.

новости Новосибирска

Еще одно дело с обманутыми дольщикам дошло до суда

Депутат заявил, что логика правительства, которая была озвучена на одном из совещаний: прибыль не нужна, а на решение проблем обманутых дольщиков региональное правительство выделит дополнительные средства из областного бюджета.

— Эту схему считаю неэффективной и коррупционной. Мы силы и средства растрачиваем впустую, в угоду амбициям отдельных чиновников. Я из-за этого подал заявление об увольнении из АРЖС, — подчеркнул Вячеслав Илюхин.

Первым оппонировать Илюхину попытался его коллега по депкорпусу Ашот Рафаелян. Напомним, он недавно сменил в должности Илюхина на посту генерального директора АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Рафаелян пообещал к октябрю разобраться в ситуации и подготовить подробный доклад. При этом депутат упрекнул Вячеслава Илюхина в том, что тот допустил данную ситуацию, будучи руководителем агентства.

— Думаю, что программа будет на благо жителей и застройщиков, сталкивающихся с проблемами инфраструктуры, — заявил Рафаелян.

Это выступление вывело из себя Илюхина.

— Все 2 года я писал официальные письма, а вы без году неделя, — заявил Вячеслав Илюхин преемнику. — Разберитесь вначале, с какими долгами я предприятие взял, вникните в ситуацию.

Отчасти Илюхина поддержала вице-спикер по экономическим вопросам Ирина Диденко.

— На каждом профильном комитете мы поднимали эти вопросы, — напомнила вице-спикер. — Но не всегда слышали ответы от уполномоченных организаций.

В итоге на сессии депутаты приняли решение и отметили протокольно: в очередной раз обсудить ситуацию в рамках профильных комитетов.

Напомним, в середине июня пресс-служба правительства региона сообщила, что Новосибирская область получит второй транш из федерального бюджета на развитие жилищного строительства. Регион получит 3,27 млрд рублей на реализацию инфраструктурного проекта «Комплексная застройка квартала «Жилой микрорайон Ключ-Камышенский город Новосибирск». Средства пойдут на строительство 1,19 млн кв. м жилья, систем водо- и теплоснабжения, автомобильной дороги. Проект будет завершен к 2030 году.

 

Ранее редакция сообщала, что компания экс-депутата горсовета получила землю под решение проблемы обманутых дольщиков. 

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство недвижимость коррупция дольщики власть


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