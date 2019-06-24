В госархиве области ждут нового директора

В ближайшее время коллективу ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» представят нового директора. Об этом сообщил источник InfoPro54 в учреждении.

— Официальной бумаги пока нет, однако завтра ждем, что придет знакомиться с коллективом, — говорит собеседник издания.

По его словам, сотрудникам архива известно и имя будущего руководителя. Это бывший замдиректора Института Истории СО РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Симонов.

Пока официально эту информацию в архиве не подтверждают. Как сообщили в приемной, в настоящий момент обязанности директора архива исполняет начальник отдела комплектования ведомственных архивов и делопроизводства Ольга Чернобай.

Предыдущий директор областного госархива Владимир Широков уволился со своей должности в марте этого года.

Фото с сайта Института Истории СО РАН