Регоператор заверяет, что вывоз мусора в Новосибирске уже производится в штатном режиме

Благодаря интенсивной работе собственных служб и подрядных организаций удалось стабилизировать ситуацию с соблюдением нормативной периодичности вывоза ТКО на контейнерных площадках многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Экотранс-Н»: полностью налажен вывоз в Заельцовском и Железнодорожном районах, а также в городе Оби. В настоящее время ведутся работы по сбору и транспортированию крупногабаритных отходов и отходов после субботника, об этом сообщила пресс-служба регоператора — ООО «Экология-Новосибирск».

— Мы вошли в плановый режим работы, продолжаем осуществлять свою деятельность в штатном режиме, — прокомментировал вывоз ТКО в праздничные дни генеральный директор ООО «Экотранс-Н» Роман Колачев. — Техники у нас хватает. На данный момент активно трудоустраиваем новых водителей и операторов. За 8 рабочих дней приняли в штат 28 новых сотрудников, полностью укомплектовали 14 экипажей, еще один экипаж нанят по договору ГПХ.

— В среднем в день поступает более 10 откликов на наши вакансии. После майских праздников готовимся активно принимать новых сотрудников, — рассказала менеджер по работе с персоналом ООО «Экотранс-Н» Надежда Филатова. — Прогнозно планируем закрыть вакансии до конца мая — первой половины июня.

В ООО «Экотранс-Н» остаются открытыми 56 вакансий водителей мусоровозов. Всем водителям предлагают работать на технике 2018-2022 года выпуска, официальное трудоустройство, сменный график и достойную заработную плату.

В городе Новосибирске ООО «Экотранс-Н» обслуживает территорию Железнодорожного, Заельцовского, Калининского и Ленинского районов. С 23 апреля 2022 года обслуживание контейнерных площадок, расположенных на территории Октябрьского и Дзержинского районов города Новосибирска, передано по договору МУП «САХ».

На оперативном совещании в правительстве глава МинЖКХ Денис Архипов сегодня сообщил, что остаются проблемы с вывозом мусора на отдельных улицах Октябрьского района. Но, в ближайшее время перевозчик должен усилиться в плане техники и закрыть вопрос. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть добавил, что есть проблемы с вывозом мусора в частном секторе Октябрьского Дзержинского и Ленинского районов. Но в целом, по его словам, ситуация нормальная.

Судя по комментариям новосибирцев в соцсетях, проблемы возникают точечно. При этом горожане пишут, что до сих пор не вывозится мусор, собранный во время субботника. В то числе с контейнерных площадок, расположенных на левом берегу.

— 18.04.22 нами была распространена информация о приостановке работы мусоросортировочного комплекса на ул. Выборной из-за кризиса в мусоровывозящей отрасли. К этому моменту уже 2 дня на завод не поступали отходы в должном количестве. При изменении ситуации с поставками отходов и вывозе «хвостов» мы готовы продолжить работу, — подчеркивают в компании.

Между тем, конфликт между хозяйствующими субъектами, работающими на рынке ТКО Новосибирска, продолжается. Так, в группе ВКонтакте ГК «Арктика Сити» сообщается, что компания не отказывается выполнять свои обязанности по приему отходов на сортировку.

В «Арктика Сити» также отмечают, что проектная мощность сортировочного комплекса компании 39 000 тонн в год. При этом масса, согласованная для передачи на сортировку региональным оператором, составляет всего 1673 тонны в месяц или около 20 000 тонн в год.

—За работу сортировочного комплекса в 2021- 2022 годах «Арктика Сити» не получила от регоператора ни рубля. В 2021 году на мусоросортировочном заводе было обработано 95228 м3. Согласно утверждённому тарифу, «Арктика Сити» не получила от регоператора более 50 миллионов рублей за сортировку. И это не учитывая долга за транспортировку, который составляет более 700 миллионов рублей, — констатируют в ГК «Арктика Сити».

Напомним, на апрельской сессии горсовета представитель регоператора сообщил, что компания ведет переговоры с другими участниками рынка раздельного сбора отходов: МУП «Спецавтохозяйство» и «Тайгер Сибирь». При этом «Экология-Новосибирск» также должна этим компаниям за перевозку ТКО.

Ранее редакция сообщала, что область планирует расторгнуть договор с «Экологией-Новосибирск» по мусорной концессии. А также о том, что в Заксобрании создали рабочую группу по борьбе со свалками.