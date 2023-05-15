Телефонные мошенники начали мстить не поддавшимся на их провокации

По словам доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева, телефонные мошенники могут отомстить не поддавшимся на их провокации. Для этого они используют опасную технологию подмены номеров, передает «Прайм».

Соответствующая программа дает возможность заменить цифры своего номера на любой другой. После чего злоумышленники звонят или пишут кому-то от имени их потенциальной жертвы, пытаются обмануть, хамят, а порой посылают какие-то фото второй половинке человека, чтобы вызвать чувство ревности или спровоцировать скандал, пояснил эксперт.

Однако это не самое страшное, отмечает доцент. Бывали случаи, когда с номера абонента звонили в полицию и сообщали о разного рода происшествиях. После чего хозяину номера приходится доказывать, что он не имеет отношения данному к звонку.

Кроме того, аферисты могут добавить номер в различные базы рассылки спама, указать его вместе с ФИО на сайтах объявлений или знакомств. Тогда абонент будет перманентно получать смс-рассылку, от которой впоследствии ему будет сложно избавиться.

— Чтобы не допустить этого, есть только одна рекомендация: пожалейте свои нервы и время и не вступайте с мошенниками в разговоры, — рекомендует Тимофеев.

Специалист советует использовать режим антиспам и обязательно подключить «автосекретаря» для обработки входящих звонков.

Также крайне важно не перезванивать по незнакомым номерам, добавил Александр Тимофеев.

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