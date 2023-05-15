Рекламодателям

Телефонные мошенники начали мстить не поддавшимся на их провокации

  • 15/05/2023, 12:21
Автор:
Телефонные мошенники начали мстить не поддавшимся на их провокации
Для этого они используют опасную технологию подмены номеров, предупредил эксперт.

По словам доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева, телефонные мошенники могут отомстить не поддавшимся на их провокации. Для этого они используют опасную технологию подмены номеров, передает «Прайм».

Соответствующая программа дает возможность заменить цифры своего номера на любой другой. После чего злоумышленники звонят или пишут кому-то от имени их потенциальной жертвы, пытаются обмануть, хамят, а порой посылают какие-то фото второй половинке человека, чтобы вызвать чувство ревности или спровоцировать скандал, пояснил эксперт.

Однако это не самое страшное, отмечает доцент. Бывали случаи, когда с номера абонента звонили в полицию и сообщали о разного рода происшествиях. После чего хозяину номера приходится доказывать, что он не имеет отношения данному к звонку.

Кроме того, аферисты могут добавить номер в различные базы рассылки спама, указать его вместе с ФИО на сайтах объявлений или знакомств. Тогда абонент будет перманентно получать смс-рассылку, от которой впоследствии ему будет сложно избавиться.

— Чтобы не допустить этого, есть только одна рекомендация: пожалейте свои нервы и время и не вступайте с мошенниками в разговоры, — рекомендует Тимофеев.

Специалист советует использовать режим антиспам и обязательно подключить «автосекретаря» для обработки входящих звонков.

Также крайне важно не перезванивать по незнакомым номерам, добавил Александр Тимофеев.

Ранее редакция сообщала, что предприниматели жалуются на массовый взлом Telegram-аккаунтов.

Фото: ru.freepik.com — master1305 

281

Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : телефонные мошенники РЭУ им. Г.В. Плеханова рекомендации эксперта месть мошенников


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
Восточный обход Новосибирск

В Новосибирске возобновили строительство Восточного обхода после зимы

В планах — закрыть участок в 10,7 км до осени.
Читать статью >>
новый учебный корпус НГУЭУ

НГУЭУ хочет построить новый корпус вместо инфекционной больницы

А также предлагает создать на площадке научно-образовательный и инновационный кластер.
Читать статью >>
«Новосибирскхлебопродукт» открывает филиал в Бишкеке

«Новосибирскхлебопродукт» открывает филиал в Бишкеке

В планах компании выход на рынки Узбекистана и Таджикистана, а также расширение ассортимента экспортных поставок в Китай.
Читать статью >>
Томский госуниверситет вошел в пилотный проект обновления системы высшего образования в РФ

Томский госуниверситет вошел в пилотный проект обновления системы высшего образования в РФ

Пилотный проект начнет действовать с нового учебного года.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Елена Ермолаева, аналитик-консультант российской гильдии риелторов, директор компании RID Analytics

Елена Ермолаева: Затоваривание рынка новостроек в Новосибирске есть, но некритичное

За 4 месяца 2023 года в новостройках Новосибирска были проданы около 7 тысяч квартир.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

В Омской области назначен новый министр транспорта

15/05/2023, 12:31

В Новосибирске возобновили строительство Восточного обхода после зимы

15/05/2023, 12:04

НГУЭУ хочет построить новый корпус вместо инфекционной больницы

15/05/2023, 11:46

Получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг станет проще

15/05/2023, 10:32
Популярное

Продажи дронов на маркетплейсах выросли в 20 раз

15/05/2023, 11:12

Юрист рассказал об испытательном сроке при приеме на работу

13/05/2023, 10:00

Депутаты предлагают за рекламные звонки наказывать рублем

12/05/2023, 16:47
Новости компаний

Россияне увеличили спрос на товары для дачи на 7%

15/05/2023, 11:06

Банк Уралсиб в Новосибирске победил в конкурсе «Финансист года -2022»

15/05/2023, 10:26

Ипотеку с двумя документами по программе «Материнский капитал» оформляет Банк «Левобережный»

12/05/2023, 12:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска