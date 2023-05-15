В Омской области назначен новый министр транспорта

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко назначил министром транспорта и дорожного хозяйства области Динара Курманова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По оценке врио губернатора, Динар Курманов имеет необходимый опыт работы, чтобы успешно справиться с задачами, стоящими сегодня перед министерством.

Также Хоценко отметил, что в его задачи входит работа над увеличением финансирования и максимальное выполнение пожеланий, которые в приоритете у людей. Также новому министру предстоит заниматься обновлением общественного транспорта в муниципальных районах и столице региона.

Динар Курманов родился 22 апреля в Тобольске Тюменской области. Выпускник Тюменского государственного архитектурно-строительного университета по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». В дорожной отрасли работает с 2008 года.

С 2018 года занимал должность директора казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области». В 2021 году был избран депутатом Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по единому областному избирательному округу от Омского регионального отделения «Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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