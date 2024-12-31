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Телеграм-каналы 43 губернаторов закрыты для комментариев граждан

  • 31/12/2024, 15:30
Автор: Оксана Мочалова
Телеграм-каналы 43 губернаторов закрыты для комментариев граждан
Возможности выразить эмоций у всех глав регионов отличаются

Работа в интернете прописана в KPI для губернаторов. Эксперты информационно-аналитического агентства «Деловая репутация»  оценили открытость Телеграм-каналов российских губернаторов. Они взяли за основу возможность прокомментировать и оставить реакцию под постом.

Исследование показало, что Телеграм-каналы половины губернаторов (43 из 85), в том числе и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, закрыты для комментариев граждан.

— Написать главе региона можно другими способами – через «Госуслуги», порталы и паблики органов местной власти, посредством ЦУР, через общественные приемные и т.д. Так что, закрытые комментарии – это не так уж страшно, — говорят эксперты.

Эмоции (всевозможные смайлики) исключены у семи губернаторов. Сергея Собянина (Москва), Сергея Аксенова (Крым), Вячеслава Гладкова (Белгородская область) и Евгения Первышова (Тамбовская область), Андрея Воробьева (Московская область), Павла Малкова (Рязанская область) и Михаила Евраева (Ярославская область).  У первых четырёх каналы наиболее закрыты — в них нет ни возможности прокомментировать пост, ни выразить эмоции с помощью смайлика.

В каналах остальных губернаторов эта функция присутствует. При этом количество эмодзи разнится от 3-4 до 10-15.

— Нетрудно догадаться, что в каналах доступны, в основном, положительные эмоции, но есть такие площадки, где позволяется немного больше, — констатируют аналитики.

Например, у Андрея Травникова в канале можно поставить 9 разных реакций, 8 из которых отражают положительные эмоции. Однако, к его постам можно поставить и 👎. Такую же возможность имеют подписчики Дмитрия Артюхова (ЯНАО), Михаила Котюкова (Красноярский край), Виктора Томенко (Алтайский край), Александра Соколова (Кировская область), Владимира Мазура (Томская область), Бату Хасикова (Калмыкия), Василия Орлова (Амурская область).

У главы Дагестана Сергея Меликова к его постам можно поставить только одну эмодзи —👍🏻.

Вообще нет личных каналов в Telegram у Андрея Бочарова (Волгоградская область), Станислава Воскресенского (Ивановская область) и Игоря Рудени (Тверская область).

Ранее редакция сообщала, что Андрей Травников зарегистрировал свои соцсети в Роскомнадзоре. Пометки о регистрации появились на Телеграм-канале главы региона (16,1 тысяч подписчиков),  странице «ВКонтакте» (34,3 тысячи подписчиков) и в «Одноклассниках» (12,9 тысяч подписчиков).

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : соцсети исследование Андрей Травников


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