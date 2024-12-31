Что изменится в Новосибирске с 1 января 2025 года: новые законы

Повышение МРОТ

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 16,6% (на 3158 рублей) и составит 22 440 рублей. В Новосибирской области с учётом районного коэффициента (1,25) итоговая сумма составит 28 050 рублей.

В соответствии с распоряжением главы государства к 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Таким образом минимальная зарплата вырастет более чем в два раза по сравнению с 2023 годом.

Индексация пенсий

С 1 января 2025 года планируется увеличить страховые пенсии в России на 7,3%. Одинаковое повышение коснётся как неработающих пенсионеров, так и работающих — для них это будет первая индексация с 2015 года.

Повышение пенсии пройдёт по графику:

с 1 января — страховые пенсии вырастут на 7,3%;

с 1 апреля — на 14,75% поднимутся социальные пенсии;

с 1 августа — повысится пенсия для работающих пенсионеров до трёх баллов;

с 1 октября — вырастет пенсия военным пенсионерам (благодаря увеличению денежного довольствия на 4,5%).

Акцизы на алкоголь и газировку

С 1 января будут проиндексированы акцизные ставки на этиловый спирт, крепкий алкоголь, сидр, медовуху, пиво и сладкие напитки.

Акциз на этиловый спирт в крепких алкогольных напитках вырастет с 643 до 740 рублей (на 15%), на сидр, пуаре, медовуху и пиво крепостью от 0,5% до 8,6 % — 30 рублей за 1 литр, а акцизы для пива с долей спирта свыше 8,6% — 56 рублей за литр.

Кроме того, с нового года с 7 до 10 рублей поднимется акциз на сладкие напитки. Но подакцизным будет считаться напиток, в котором содержится два граммов сахара (сейчас пять).

Кроме того, изменится ставка на сигареты и папиросы. Она увеличится до 2945 рублей за тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тысяч рублей за тысячу штук.

Вырастут и акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил, мотоциклы, автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла, а также сжиженный углеводородный газ.

Госпошлины подрастут

С 1 января 2025 года госпошлина за расторжение брака вырастет с 650 рублей до 5 тысяч рублей. Повышенную пошлину придется платить при разводе по обоюдному согласию или через суд. Госпошлина за заключение брака останется прежней — 350 рублей.

За смену имени, фамилии или отчества вместо 1,6 тысячи рублей придется заплатить пять тысяч.

Внесение исправлений в записи актов гражданского состояния подорожает на 50 рублей (до 700 рублей). Плата за выдачу повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния также вырастет — с 350 до 500 рублей.

Пошлина за регистрацию права собственности гражданина на земельный участок вырастет в два раза и составит 700 рублей. Изменение касается земли для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража или дома. Плата также вырастет за регистрацию права на уже созданную на таком участке недвижимость.

Кроме того, увеличатся пошлины, связанные с покупкой жилья, в том числе в ипотеку. Так, плата за внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке вырастет до 400 рублей (сейчас 200 рублей), за регистрацию смены кредитора — до 2 тысяч рублей (сейчас 1600 рублей), за утверждение договора участия в долевом строительстве, который заключается при покупке квартиры в строящемся доме — до 700 рублей (350 рублей).

Также с начала года размер госпошлины для физлиц за регистрацию сделок с недвижимостью будет зависеть от кадастровой стоимости объекта.

Упрощение отчетности для малого бизнеса

С января малым предприятиям не придется заполнять отчеты, разработанные различными ведомствами, так как статистические данные будут собираться централизованно. Для этого создается Цифровая аналитическая платформа Росстата. Она будет использоваться для передачи сведений в систему с сайта МСП.РФ и с портала Госуслуг.

Кроме того, теперь самозанятые, адвокаты и нотариусы, которые ведут частную практику, обязаны подавать статистические формы.Они будут предоставлять первичные статистические данные, включающие в себя сведения о налогоплательщике, персональные данные физлица и другую информацию.

Отмена ограничений на полную стоимость потребкредитов

С 1 января 2025 года по 31 марта ЦБ снимает ограничения на полную стоимость потребительских кредитов (ПСК). Это решение затронет банки, кредитные кооперативы, ломбарды и микрофинансовые организации. При этом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами.

Ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.

По данным коллекторского агентства «Долговой Консультант», просроченная задолженность по банковским кредитам в Новосибирской области за 10 месяцев 2024 года выросла на 3,242 млрд рублей (14,9%) и на 1 ноября составила 25,013 млрд рублей.

Освобождение волонтеров от НДФЛ

С 1 января 2025 года волонтёры освобождаются от уплаты НДФЛ с доходов в виде возмещения расходов на медицинские услуги. Льгота применяется, если получение этих услуг необходимо в соответствии с требованиями к состоянию здоровья волонтера при ведении им добровольческой деятельности.

Налогообложение криптовалютных операций

С 2025 года вводится налоговое регулирование операций с криптовалютой. Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, будет учитываться в доходах по факту поступления ее на электронный кошелек криптодобытчика в размере рыночной стоимости на дату зачисления.

При этом сведения об операциях в цифровой валюте обязательно нужно будет декларировать, если сумма начисления или списания за год больше 600 тысяч рублей. Тех, кто не предоставит декларацию, будут штрафовать.

Ветеринаров освободят от НДС

С 1 января налогом на добавленную стоимость не будут облагаться ветеринарные услуги как государственных, так и коммерческих клиник. Сейчас это правило действует только в отношении бюджетных ветеринарных клиник, а коммерческие платят НДС в размере 20%.

Утильсбор на сельхозтехнику

С 1 января в России вводится долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники. Он оплачивается производителями и импортерами техники.

Корректировка коэффициентов затронет только те виды техники, серийное производство которых освоено на территории РФ или РБ, а также способно в полной мере обеспечить внутренний спрос, а именно колёсные тракторы, гусеничные сельскохозяйственные тракторы, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели и косилки.

Первым этапом действующие коэффициенты утилизационного сбора будут проиндексированы с 1 января 2025 года (за исключением сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с.). Далее, в период с 2026 по 2030 год утверждена дальнейшая ежегодная индексация коэффициентов на 15% по всем указанным в постановлении позициям.

Ранее редакция сообщала о новых законах в финансах, в том числе повышенный налог для миллионеров, самозапрет на кредиты и социальные вклады для малообеспеченных.