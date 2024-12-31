Взрывная ночь в Новосибирске: как обезопасить себя при запуске фейерверков

Впереди самая грандиозная, самая громкая и продолжительная ночь фейерверков, огней и искр. Уже сегодня в полночь небо над Новосибирском раскрасится в миллиарды разных цветов. Но в порыве общего веселья не стоит забывать об элементарных правилах использования пиротехники, нарушение которых может повлечь за собой не только денежные штрафы, но и серьезнейшие проблемы со здоровьем.

Чтобы главная ночь года принесла исключительно позитивные эмоции стоит помнить о том, что у каждого пиротехнического изделия есть безопасное расстояние, которое должно отдалять его от самого человека. Так, хлопушки и бенгальские огни нужно держать на расстоянии не менее 0,5 метров от себя, наземные фейерверки и петарды — до 5 метров, пиротехнические ракеты и салютные батареи — до 30 метров, профессиональную пиротехнику — более 30 метров.

Помимо этого, нельзя покупать пиротехнику с рук и в сомнительных торговых точках, с истекшим сроком годности, со следами порчи, а также без инструкции и сертификата соответствия.

Строжайше запрещено использовать пиротехнику в помещениях, на крышах и балконах, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач, на сценических площадках при проведении мероприятий, а также на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.

Прежде чем запускать изделие, необходимо внимательно его изучить — где верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Специалисты не рекомендуют дооснащать конструкцию и разбирать ее до и после использования, зажигать бенгальские огни в закрытых помещениях и вблизи источника газа, легковоспламеняющихся веществ и тканей.

Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, без деревьев и линий электропередач поблизости, находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.

Горящие петарды ни в коем случае нельзя бросать в людей и животных, как и вообще брать их в руки, а также помещать замкнутое пространство — банку, ведро, бутылку.

Напомним, что в Новосибирской области за запуск фейерверка в неположенном месте, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 5 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрены более строгие меры: штраф в размере от 300 до 400 тысяч рублей.

Если же нарушение правил применения пиротехники повлекло тяжелые или несовместимые с жизнью травмы, то виновный может получить до пяти лет лишения свободы. Если было уничтожено или повреждено имущество в крупном размере, то нарушителю грозит серьезный штраф или лишение свободы на срок до года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске будут штрафовать за запуск салютов.