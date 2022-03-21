В Новосибирске снижается потребительский спрос на товары первой необходимости

Мэрия Новосибирска ежедневно проводит мониторинг наличия товаров первой необходимости и цен на них. Сегодня проверили филиал магазина крупной торговой сети.
— В настоящее время на территории города во всех торговых сетях есть сахар. Если его нет, то это носит кратковременный характер – он появится на полках в магазинах на следующий день, — отметила начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Наталья Чагина.
На прошлых неделях было увеличение спроса на сахар, но магазин совместно с поставщиками смог его обеспечить. Для этого увеличили количество и объем поставок.
— Сахар – это товар первой необходимости, он практически у каждого в корзине. Но не было такого, что сахар полностью разбирали. Сейчас покупательский спрос снизился. Видимо люди видят, что сахар всегда есть, поэтому приобретать его на будущее нет необходимости, — рассказала директор магазина Лилия Кових.
Большая часть сетевых предприятий установила ограничения по количеству приобретения социально значимых товаров в одни руки (на крупу, макароны, сахар, соль, муку и другое).
— Ситуация с продажей товаров первой необходимости на территории города стабильная. Жителям не стоит паниковать и запасаться сахаром, крупами или другими товарами, – подчеркнула Наталья Чагина. – Если граждане видят, что цена сильно увеличилась на товары первой необходимости, то они могут направить запрос в УФАС, которое проверяет обоснованность увеличения цен на товары в торговых сетях. Если мы видим увеличение цен, также обращаемся в надзорные органы.
Фото: pixabay.com — Oldmermaid
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