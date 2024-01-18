Всплеск заболевания коклюшем отметили в Новосибирской области

Врачи отметили рост заболеваемости коклюшем в Новосибирской области. За последние 8 месяцев в регионе был выявлен 241 случай. Причиной всплеска инфекции врачи назвали отказ от вакцинации.

— Это сохраняющаяся тенденция к отказу от вакцинации среди родителей и большое количество ребятишек, которые появляются на территории России, не соблюдая прививочный календарь, — рассказала Om1.ru врач-терапевт одной новосибирских клиник Екатерина Литасова.

Коклюшу подвержены в основном дети до года, болезнь протекает достаточно тяжело. Зачастую родители пытаются вылечить ребенка народными средствами, а некоторые используют советы «бывалых» на просторах интернета. И только когда усилия помочь малышу в домашних условиях не увенчались успехом, они решаются воспользоваться услугами традиционной медицины.

Из-за не своевременного обращение к врачу болезнь имеет затяжной характер.

Помимо отказа от прививки, заболевание может быть спровоцировано отменой профилактических мер при коронавирусе.

Справка: коклюш — это острая инфекция, характеризующаяся поражением слизистой оболочки верхних дыхательных путей и возникновением мучительного кашля. Инфекция негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске годовалая девочка едва не умерла от пневмонии в связи с долгим ожиданием медицинской помощи.