Новосибирские спасатели показали, как проходит Крещение

В ночь на 19 января в Новосибирске начали свою работу крещенские купели. Самыми популярными местами для омовения стали площадки на улице Заобская, 97, и пляж «Бумеранг» на берегу Новосибирского водохранилища. Для обеспечения безопасности горожан на местах дежурят спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

Как сообщили представители МАСС, за ночь на купелях не произошло ни одного происшествия. Горожане, которые решили принять участие в традиционном обряде, соблюдают все меры предосторожности. О количестве людей, успевших окунуться в холодную воду, можно узнать из специального видеоотчёта.

Спасатели напоминают всем участникам крещенских купаний об основных правилах безопасности: заходить в воду только в специально оборудованных местах под наблюдением специалистов. Также важно помнить, что в случае недомогания лучше воздержаться от омовения.

— С Крещением, дорогие новосибирцы! — поздравляют жителей города сотрудники МАСС.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска назвали время работы купелей на Крещение. Некоторые купели будут работать в течение 24 часов.