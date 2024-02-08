«Метели и шквалистый ветер»: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков Западно — Сибирского УГМС, днём 9 февраля и сутки 10 февраля в регион придет похолодание.
— Ожидается мокрый снег, метели, сильный ветер со скоростью 18-23 метров в секунду с порывами до 25. На дорогах снежные заносы и гололед, — сообщили в ГУ МЧС региона.
Спасатели рекомендуют не парковать автомобили под старыми деревьями и ветхими конструкциями, обходить стороной рекламные щиты и болтающиеся провода. В МЧС также убедительно просят родителей не оставлять детей одних на улице, а водителям быть осторожными на дорогах и следить за скоростным режимом.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области установилась аномально теплая погода, нехарактерная для Сибири в феврале.
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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