«Метели и шквалистый ветер»: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков Западно — Сибирского УГМС, днём 9 февраля и сутки 10 февраля в регион придет похолодание.

— Ожидается мокрый снег, метели, сильный ветер со скоростью 18-23 метров в секунду с порывами до 25. На дорогах снежные заносы и гололед, — сообщили в ГУ МЧС региона.

Спасатели рекомендуют не парковать автомобили под старыми деревьями и ветхими конструкциями, обходить стороной рекламные щиты и болтающиеся провода. В МЧС также убедительно просят родителей не оставлять детей одних на улице, а водителям быть осторожными на дорогах и следить за скоростным режимом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области установилась аномально теплая погода, нехарактерная для Сибири в феврале.