Рыси показали, как нужно проявлять любовь в Новосибирске

Сотрудники новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило сняли милейшее видео с рысями.

В кадре рыси сидят близко и вылизывают друг друга. Проявление любви началось от макушки. Наблюдая за такими нежностями, можно на минуту забыть о том, что рыси хищники.

— Вы также всегда можете проявить свою заботу о своих близких. Целуйте и обнимайте их почаще, — сопроводили текстом пост с видео работники зоопарка.

Не известно, станет ли пара рысей вновь родителями в этом году, но видно, что они питают искреннюю любовь друг к другу.

Ранее редакция сообщала о том, что Кормление сибирской рыси показал новосибирский зоопарк.