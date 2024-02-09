Рыси показали, как нужно проявлять любовь в Новосибирске

Сотрудники новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило сняли милейшее видео с рысями.
В кадре рыси сидят близко и вылизывают друг друга. Проявление любви началось от макушки. Наблюдая за такими нежностями, можно на минуту забыть о том, что рыси хищники.
— Вы также всегда можете проявить свою заботу о своих близких. Целуйте и обнимайте их почаще, — сопроводили текстом пост с видео работники зоопарка.
Не известно, станет ли пара рысей вновь родителями в этом году, но видно, что они питают искреннюю любовь друг к другу.
Ранее редакция сообщала о том, что Кормление сибирской рыси показал новосибирский зоопарк.
Фото со страницы Новосибирского зоопарка в Телеграм.
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