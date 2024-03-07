Температурные качели в 25 градусов: штормовое предупреждение на праздничные дни объявили в Новосибирской области

Штормовое предупреждение на ближайшие выходные объявили в Новосибирской области. О предстоящих температурных перепадах сообщили в Сибуправтодор со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» по Новосибирской области ожидается ухудшение погодных условий. 8 марта – резкие перепады температуры от -27 в ночное время до -2◦С днем. Ночью и днем снег, порывы ветра достигнут 13 м/с. 9 марта – также резкие перепады температуры от -20◦С ночью до 0◦С днем. Ночью по юго-востоку снег, порывы ветра до 14 м/с. 10 марта днем мокрый снег, местами замерзающий дождь. Температура в ночные часы опустится до -12◦С, а в дневные часы потеплеет до +2◦С, — говорится в сообщении Управления автомобильных дорог.
В Сибуправтодор также добавили, что организации по обслуживанию федеральных трасс переведены на усиленный режим работы для обеспечения бесперебойного проезда.
Ранее редакция сообщала о том, что синоптики порадовали прогнозом погоды на праздничные дни в Новосибирске.
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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