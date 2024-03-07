Спецборт МЧС вылетел в Кызыл из Новосибирской области

Специальный борт МЧС вылетел из Новосибирской области в Кызыл. Напомним, что 6 марта произошло ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Из Новосибирска на помощь отправился самолет Ан-74 с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями.

Специалисты столицы Сибири будут оказывать помощь тувинцам, оставшимся без отопления.

― Все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей, ― говорится в сообщении МЧС России в «Телеграме».

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС Новосибирска запретило выезжать на лед с 1 марта.