Сибирская хлебная корпорация выплатит 35 млн рублей на дивиденды

На годовом общем собрании акционеров АО «Сибирская хлебная корпорация» принято решение направить чистую прибыль по итогам деятельности общества в 2023 году и нераспределенную прибыли прошлых лет в сумме 34,2 млн рублей на выплату годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям в количестве 26 835 штук перечислением на расчетный счет, либо наличными денежными средствами. Единственный акционер АО «СХК» — Дмитрий Терешков, говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

Собрание акционеров также утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2024 год. В публичном доступе эта информация пока не размещена.

По данным Seldon.Basis, АО «СХК» создано в 1997 году, уставный капитал — 40,25 млн рублей. Выручка компании в 2022 году составляла 16,3 млн рублей (+19%), чистая прибыль — 9,5 млн рублей (+37%).

Ранее редакция рассказывала о том, что килограмм ржаного хлеба преодолел планку в 100 рублей в Новосибирской области.