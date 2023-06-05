Темпы кредитования вернулись к досанкционному уровню

Кредитор экономики

По итогам первого квартала 2023 года кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области вырос до 208 млрд рублей. Из них 174 млрд пришлись на розницу, 34 млрд — на корпоративных клиентов: средний и малый бизнес. Портфель привлеченных средств составил 152 млрд рублей. Таким образом банк является кредитором экономики региона, так как выдает больше средств, чем привлекает. Об этом управляющий банка ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин сообщил на пресс-конференции.

Розница: все в рост

За первые 3 месяца клиенты банка оформили свыше 9,2 тысячи розничных кредитов на сумму более 12,5 млрд рублей.

— Драйвер роста в розничном направлении — это кредиты наличными: банк выдал 7,3 тысячи займов на 5,3 млрд рублей за первый квартал 2023 года (+70%). Но по объему превалирует по-прежнему ипотека. За квартал мы выдали жилищных кредитов на 7 млрд. Это меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, когда мы фиксировали ажиотажный спрос на ипотеку, но сопоставимо с 2021-м. В целом на жилищные кредиты приходятся 110 млрд рублей из нашего портфеля. По нашим данным, сейчас банк занимает 26% на рынке ипотеки Новосибирской области, — подчеркивает Сергей Никулин.

В первом квартале в ВТБ новосибирцы оформили более 1,7 тысячи жилищных кредитов. Средняя сумма займа не изменилась — около 4 млн рублей. 40% сделок прошли в рамках льготной ипотеки.

— 2/3 наших ипотечных выдач — это вторичная недвижимость. Сейчас в этом сегменте более привлекательные цены, есть возможность поторговаться и договориться с покупателем, поэтому клиенты делают выбор в пользу «вторички», — комментирует банкир. — Доля «первички» (1/3) на текущий момент вернулась к значениям, которые мы наблюдали последние несколько лет, за исключением прошлого года. По нашим прогнозам, дальнейший рост рынка будут поддерживать программы льготной ипотеки, различные меры соцподдержки, коректировка цен на первичном рынке. Спрос на недвижимость будет сохраняться, тем более что Новосибирск — это город, в который переезжают много людей из соседних регионов.

Еще один тренд — увеличение спроса на загородную недвижимость, причем этот сегмент имеет большой потенциал роста, так как сейчас всего одна из 10 сделок ИЖС оформляется в кредит. По данным банка, объем рынка ИЖС в 2023 году составит 180 млрд рублей (+30% к 2022 году). В долгосрочной перспективе, по оценкам экспертов ВТБ, доля ипотеки в сегменте ИЖС будет расти до 50%.

Этот процесс активно стимулируют банки. В частности, запущены программы льготной ипотеки на ИЖС: с господдержкой, а также семейная, ИТ-ипотека. Кроме того, произошел перезапуск льготной ипотеки на ИЖС хозспособом или своими силами. По словам Сергея Никулина, сейчас к этой программе заемщики проявляют большой интерес, так как она позволяет людям сэкономить на строительстве дома и выбрать проекты и площадки без привязки к конкретному подрядчику или коттеджному поселку.

Рынок автокредитования в 2023 году постепенно восстанавливается. За квартал выданы более 200 млн рублей, что в 2 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом 32% выдач приходятся на новые авто и 68% — на машины с пробегом. В 2022 году ситуация была обратная: 52% — новые и 48% — подержанные авто. В сегменте новых авто по итогам первого квартала в структуре автокредитов ВТБ в области 27% заняли отечественные авто, 16% — китайские.

— Мы видим рост поставок автомобилей из КНР, рост параллельного импорта, сегмента электромобилей, появление новых брендов, а также развитие отечественного производства автомобилей, — перечисляет Сергей Никулин.

В тренде осторожность и дедолларизация

Очень хорошую динамику, по словам Сергея Никулина, показал и портфель привлеченных средств: рост 13% — до 152 млрд рублей. Из них почти 93 млрд приходятся на розницу.

— Трендом является сберегательная стратегия населения. При этом мы также видим, что интерес смещается в сторону среднесрочных инструментов: от 6 месяцев до года — их доля сегодня выросла до 61%. Сейчас относительно стабильная ситуация по ценообразованию, и люди предпочитают получать максимальную доходность, — говорит банкир. — Сберегательная модель поведения, на наш взгляд, объясняется осторожностью по отношению к другим инвестиционным инструментам, несмотря на рост российского рынка. Пока люди предпочитают консервативные стратегии.

Еще один тренд — делолларизация вкладов. В ВТБ отметили рост пассивов в юанях, когда доллар замещается дружественными валютами. По оценке банкира, к началу 2024 года совокупная доля пассивов банка в рублях и юанях достигнет 93%, а к концу 2025-го — 99%.

Трендом также является рост объемов трансграничных переводов в мягких валютах. По объему они уже на 40% превысили досанкционный уровень, а до конца года, по прогнозам, цифра может увеличиться в 2 раза. В лидерах — переводы в белорусских рублях, казахских тенге и юанях. В целом трансграничные переводы сегодня осуществляются в 11 дружественных стран.

Внутри России лидером по переводам является СБП — на ее долю по итогам первого квартала приходятся 80% переводов, а к концу года она приблизится к 100%. Сергей Никулин пояснил, что к системе активно подключается бизнес, так как операции через СБП, в том числе расчеты в магазинах по QR-коду, заменили ушедшие от нас pay-сервисы и позволяют экономить.

Бизнес решился на инвестиции

Что касается корпоративного блока, то треть кредитного портфеля банка в регионе приходится на предприятия торговли, 25% — строительства, 17% — на пищевую промышленность и АПК. При этом 47% портфеля — это инвестиционные кредиты.

— Из интересных трендов в корпоративном сегменте — рост спроса со стороны предпринимателей на льготное кредитование. Наиболее востребованными механизмами финансирования у предприятий Новосибирской области остаются программа Минэкономразвития и совместная программа льготного кредитования Минэко, Корпорации МСП и Банка России для приоритетных отраслей экономики. В рамках последней компании поддержки приоритетных отраслей (производство, гостиничный бизнес, научная деятельность) могут получить займы на инвестиционные цели от 50 млн рублей по ставкам — 2,5-4% годовых. Кроме того, у бизнеса пользуются спросом банковские гарантии, а также небанковские цифровые сервисы, спрос на которые вырос в 10 раз. Предприниматели отдают на аутсорсинг бухгалтерию, HR, юридическое обслуживание, защиту интеллектуальной собственности, — перечисляет Сергей Никулин. — Интересен результат такого делегирования. К примеру, один из клиентов рассказал нам, что после передачи на аутсорсинг юридического обслуживания количество претензий и штрафов, которые его водители получают на дорогах, уменьшилось в 4 раза.

Драйверы на перспективу

Стоит отметить, что ВТБ настроен на дальнейший рост портфеля по всем сегментам. Так, в рознице по итогам второго квартала банк намерен увеличить объем выдачи в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ключевым фактором роста ипотеки будут льготные программы с господдержкой, где оптимальные условия получения кредитных средств.