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В 9 школах Новосибирска ученикам давали недостаточно еды в столовых

  • 05/06/2023, 12:19
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ученикам давали недостаточно еды в столовых
Прокуратура выявила нарушения в школах Первомайского района

В 9 районных школах устранены нарушения организации питания обучающихся, которые не получали питание в необходимом количестве. Об этом сообщает прокуратура области в своем Телеграме.

По данным ведомства, после проверки, проведенной прокуратурой Первомайского района, выяснилось, что в девяти школах суммарный объем порций, которые получают ученики, не соответствует нормативам — занижен.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования внесены коррективы в меню, питание обучающихся организовано в соответствии с нормативными требованиями в необходимом количестве.

Прокуратурой внесены представления руководителю образовательного учреждения, где питание организовано самостоятельно, а также руководителям организаций, которые поставляли пищевую продукцию в школы. Сотрудники образовательного учреждения и указанных организаций привлечены к административной ответственности по 6.6 КоАП РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируется реконструкция школы на Северо-Чемском жилмассиве.

Фото со страницы прокуратуры по Новосибирской области в Телеграм

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ученикам давали недостаточно еды прокуратура Новосибирской области представления


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