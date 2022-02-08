Темпы прироста заболевших коронавирусом начали снижаться?

За последние сутки на 8 февраля в Новосибирской области зарегистрировано 3214 заболевших коронавирусом (в том числе у 539 детей). Для сравнения, на 7 февраля — 3129, на 6 — 2743, 5 — 2142, 4 — 1874, 3 — 1347, 2 — 996, 1 февраля — 715 заболевших в сутки. С начала пандемии в регионе подтверждено более 120 тыс случаев заболевания коронавирусом

8 февраля, по данным оперативного штаба, за сутки скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 62 года, 66 лет, 68 лет, 69 лет, 76 лет, 83 года, 85 лет, 87 лет и женщины в возрасте 55 лет, 57 лет, 72 года, 75 лет, 81 год, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 739 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 419 пациентов, в том числе 195 детей. В отделениях реанимации находятся 277 человек. На ИВЛ — 25 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 3 733 095 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 828 обращений.

Для сравнения, по данным сайта Стопкоронавирусюрф, в Красноярском крае на 8 февраля за сутки выявлено 5011 заболевших коронавирусом, 14 человек умерли, в Алтайском крае — 3762, 16 умерли, в Иркутской области — 2497, 16 погибших, в Омской области — 2334, 15 скончались, в Кемеровской области — 1851, 9 умерших, в Томской области — 995, 3 скончались.