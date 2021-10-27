Темпы строительства ледовой арены в Новосибирске значительно выросли

— Главная стройка региона существенно преобразилась с нашей последней встречи в июне. Мы принципиально решили организационные, финансовые вопросы – темпы строительства значительно выросли, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Сегодня идет закрытие теплового контура здания – смонтированы перекрытия кровли, ведется монтаж металлоконструкций фасада и стеклопакетов. Внутри здания заливают полы и трибуны, прокладывают системы отопления, вентиляции и водоснабжения, монтируют технологическую плиту для ледового корта в тренировочном зале. Рядом с ареной возводится отдельный павильон для кассовой зоны и досмотра зрителей.

На днях завершено строительство тепловых коммуникаций к арене и станции метро «Спортивная». Заметно продвинулась подготовка объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для полноценной работы арены – дорог, развязок, надземного пешеходного перехода, ливневого коллектора и очистных сооружений.

Завершен очередной этап реконструкции Ледового дворца спорта «Сибирь» – действующей домашней арены новосибирского хоккейного клуба. Заменены зрительские трибуны и кресла северной и восточной сторон, отремонтированы раздевалки и холлы первого этажа, обновлены инженерные системы отопления, водоснабжения и канализации, электрические сети, смонтирована система вентиляции и осушения воздуха ледового поля.