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Владельцы электромобилей платят в два раза больше за техобслуживание

  • 27/10/2021, 11:22
Автор:
Автомир
Деталей и систем в таких автомобилях в два раза больше и они дороже.

Россияне, которые ездят на гибридах и электромобилях, в среднем тратят в два раза больше на ремонт и обслуживание, чем владельцы обычных автомобилей. Об этом говорится в совместном исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

Средний чек за обслуживание электромобиля составил 18 911 рублей, в тоже время, как обслуживание автомобиля с ДВС в среднем обходится в 9 888 рублей.

Поскольку в гибридных автомобилях установлены две системы, сервисное обслуживание оказывается дороже.

— Двойная система охлаждения, два двигателя — ДВС и электрический, тормозная система с рекуперацией. А если касаться ремонта, то батарейные блоки по регламенту подлежат только замене, а их стоимость несравнима даже с заменой обычного двигателя, — отметил сооснователь и директор Fit Service Данил Соловьев.

Согласно исследованию агентства Gruzdev-Analyze к 2035 году доля электромобилей в мире составит 27% от общего числа, но при этом 3 из 4 автомобилей на дорогах общего пользования все равно будут с привычными бензиновыми и дизельными двигателями. Обычные автомобили будут преобладать на дорогах еще долгое время. Даже несмотря на то, что ряд стран принимает решения отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2035 году.

К электрическим автомобилям EV в большинстве источников и странах на данный момент относят все типы машин с применением электрических технологий (кроме Норвегии):

HEV – Гибридные автомобили;
PHEV – Подзаряжаемые гибридные автомобили;
BEV – Электромобили на батареях;
Fuelcell – автомобили на топливных ячейках и водородные автомобили.
Международная сеть автосервисов Fit Service была открыта в 2008 году. Сегодня компания включает 271 автосервис на территории России и Казахстана в 134 городах.

Фото: pixabay.com автор: qimono 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Электромобили техобслуживание FIT Service


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