Теперь аниматоры обязаны предоставлять справки от психиатра и нарколога

Согласно новому ГОСТу, утвержденному Росстандартом, аниматоры, которые проводят квесты для детей от 6 до 18 лет, должны иметь профильное образование и предоставлять справки о том, что не состоят на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, передают «Известия».

По словам депутата Яны Лантратовой, которая является главой рабочей группы по разработке стандарта, за последние годы региональные прокуроры выявили примерно девять тысяч нарушений, допущенных при организации и проведении квестов, аттракционов и эксплуатации спортивно-игровых площадок.

В соответствии с документом, в квестах запрещено использовать элементы, способные причинить травмы участникам. Это высокотоксичные материалы, опасные химические реагенты, взрывчатые вещества, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие.

В издании уточнили, что теперь участники вправе остановить квест в любое время, чему организатор не вправе помешать. Актерам нельзя причинять участникам боль, при этом даже дотрагиваться до детей можно, соблюдая ряд условий.

Однако аниматору позволено держать участника за руку и, если повалить, то исключительно на мягкую поверхность.

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