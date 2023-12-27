Новосибирские птицефабрики-добровольцы пообещали заморозить цены на яйца

Шесть птицефабрик в Новосибирской области заключили с региональным Минсельхозом соглашения о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. Соглашения заключались под контролем регионального УФАС.

В число «добровольцев» вошли: «Каргатская», «НовоБарышевская», «Евсинская», «Бердская», «Чикская» и «Посевнинская» птицефабрики.

Согласно договору, производители приняли на себя добровольные обязательства по ограничению наценки на себестоимость куриных яиц на уровне не выше 5%.

Контракт действует до 22 марта 2024 года.

Напомним, цены на куриные яйца заметно поднялись в ноябре. В целом за 2023 год они подорожали более чем на 40%.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить необоснованное завышение цен на куриные яйца и принять меры.

Ранее редакция сообщала о том, что соглашение о стабилизации цен на яйца подписали пять птицефабрик в Новосибирской области.