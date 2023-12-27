Очередной долгострой ввели в эксплуатацию в Новосибирске

Долгострой по улице Вилюйской в Новосибирске скоро примет новых жильцов. Восстановлены права 46 обманутых дольщиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, что строительство дома началось еще в 2016 году. Обещали закончить работы в 2018 году, но завершить их в срок не получилось. В связи с этим правительства приняло решение восстановить права дольщиков
— На момент передачи строительная готовность долгостроя составляла не более 20 %, — говорится в сообщении.
На данный момент строительство завершено. Органы прокуратуры продолжают надзор за восстановлением прав обманутых дольщиков.
Ранее редакция сообщала о том, что проблемы с дольщиками большинства долгостроев в Новосибирске будут решены до конца года.
Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :