Житель Новосибирской области перечислил на счета аферистов 43 миллиона рублей

По уже ставшей традиционной схеме неизвестный позвонил потерпевшему через Telegram, представился работником Центробанка и сообщил, что обнаружены подозрительные транзакции, которые якобы могут быть сделаны для перевода его денег на счета неких экстремистских организаций, рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов, передает агентство РИА Новости.

— Человек, судя по всему, состоятельный. Очень много транзакций было совершено. В общей сложности переведены 43 миллиона рублей, — сообщил Чернов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По словам заместителя начальника сибирского главка Банка России Павла Вернера, количество таких преступлений по стране снизилось, однако ущерб вырос.

— Обманывать стали реже, но на большие суммы. Средняя сумма хищения составляет 15 тысяч рублей. Это объясняется тем, что основная активность мошенников сейчас направлена на дистанционные инструменты банковского обслуживания, — сказал он.

Павел Вернер подчеркнул, что Банк России не работает с физлицами, соответственно, его сотрудники не могут звонить кому-либо, чтобы предупредить о сомнительных операция по счёту.

Ранее редакция сообщала, что мошенники придумали новую схему обмана: с помощью «онлайн-собеседований».

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