Семь бельчат упали с деревьев за один день в Новосибирске

Волонтер Алиса из Новосибирска может смело открывать у себя беличий детский сад. За один день к ней в руки попало сразу 7 рыжих детёнышей. Некоторые из малышей еще слепые. Теперь новоявленой маме хвостатых предстоит выкармливать и оберегать питомцев.

― Это просто был ветер, ― объяснили специалисты такое огромное количество выпавших из гнезд белок.

В Новосибирске проблемами диких животных занимается специализированный Центр реабилитации. Волонтеры хорошо знают правила обращения с такими «пациентами» и всегда по возможности после оказания помощи стараются вернуть их в живую природу.

Ранее редакция рассказывала, как спасатели воссоединили утиную семью и вызволили маленьких птенцов из-за решетки.