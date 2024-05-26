Семь бельчат упали с деревьев за один день в Новосибирске

Волонтер Алиса из Новосибирска может смело открывать у себя беличий детский сад. За один день к ней в руки попало сразу 7 рыжих детёнышей. Некоторые из малышей еще слепые. Теперь новоявленой маме хвостатых предстоит выкармливать и оберегать питомцев.
― Это просто был ветер, ― объяснили специалисты такое огромное количество выпавших из гнезд белок.
В Новосибирске проблемами диких животных занимается специализированный Центр реабилитации. Волонтеры хорошо знают правила обращения с такими «пациентами» и всегда по возможности после оказания помощи стараются вернуть их в живую природу.
Ранее редакция рассказывала, как спасатели воссоединили утиную семью и вызволили маленьких птенцов из-за решетки.
Источник фото: группа в ВКонтакте «Белкоспас. Помощь белкам»
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