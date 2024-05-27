Муниципальное предприятие Бердска погасило долги за тепло и канализацию

Прокуратура Бердска провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства предприятием МУП «Комбинат бытовых услуг». В ходе проверки выяснилось, что ресурсоснабжающие организации предоставили муниципальному предприятию услуги по водоотведению и теплоснабжению, но не получили оплату за них в полном объеме. По данным прокуратуры задолженность составляла более 266 млн рублей. После проведенной проверки она была погашена. Прокуратура внесла руководителю предприятия представление.

Напомним, МУП «КБУ» много лет входил в число крупнейших должников газовиков. Летом 2022 года арбитражный суд Новосибирской области вынес решение удовлетворить иск ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к МУП «Комбинат бытовых услуг» о погашении задолженности в размере 46,4 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в МУП «КБУ» сменился директор.