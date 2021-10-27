Тепловизорам и прицелам готовят покрытие нового поколения

Сотрудники лаборатории химии летучих координационных и металлорганических соединений института неорганической химии СО РАН проводят работы по испытанию покрытия нового поколения для применения в приборостроительной отрасли. Соответствующие заказы поступили от ПО «Новосибирский приборостроительный завод» (Входит в холдинговую структуру АО «Швабе» в составе государственной корпорации «Ростех». — Ред.), АО «Катод» и одного из предприятий Тюмени.

— Наша цель — получение тоненьких, около 100 нанометров, слоев материалов, для использования в приборах ночного видения, тепловизорах, оптических прицелах, — говорит научный сотрудник института Ксения Жерикова. — У предприятий проблема в том, что нужно начинать производить приборы следующего поколения. Они используют микроканальную пластину, которая представляет собой соты диаметром 5-6 нанометров, сделана из стекла и является усилителем сигнала. Речь о том, чтобы покрыть внутреннюю поверхность каналов функциональным материалом и усилить поток электронов.

Как рассказывают в лаборатории, данная цель достигается посредством участия в создании покрытия технологии газофазовых процессов.

— Мы получаем оксиды, металлы из летучих соединений, которые мы вначале синтезируем, — сообщают научные сотрудники. — Берем исходные порошки, соли и благодаря связыванию с органическими остатками заставляем их при нагревании переходить в газовую фазу. Эти вещества мы разлагаем, из них получаем оксиды. Одним из перспективных материалов является оксид магния. Чтобы улучшить его рабочие характеристики, мы проводим его легирование дополнительными элементами: цирконием, скандием, индием.

Аналогичные механизмы изготовления более прочных покрытий позволяют их использовать для повышения КПД турбин, газовых двигателей, двигателей аэрокосмической техники, крупных судов.

— Детали из этих материалов могут работать в более агрессивных условиях, — рассказывает научный сотрудник и кандидат химических наук института Роман Шутилов. — Это керамические покрытия, которые наносятся на изделия сложной геометрической формы — лопатки турбин, двигатели. Нанесение керамического покрытия на поверхность позволяет снизить температуру основного тела более чем на 100 градусов, что приводит к увеличению температуры рабочих газов двигателя, а это в свою очередь скажется на увеличении удельных показателей эффективности изделий.

Институт неорганической химии — один из крупнейших институтов СО РАН, здесь работают 570 сотрудников, 170 научных сотрудников в возрасте до 39 лет. В 2021 году на совместный региональный конкурс Российского научного фонда и правительства Новосибирской области от Института неорганической химии СО РАН поданы 13 заявок.