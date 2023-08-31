Территориальные избирательные комиссии Новосибирской области получили 2 млн бюллетеней

Новосибирский облизбирком передал избирательные бюллетени, которые будут применяться при проведении голосования на выборах губернатора, в территориальные комиссии. Об этом сообщили в ведомстве.

— Всего территориальным избирательным комиссиям передали 2 174 422 бюллетеня, в том числе 796 200 – для голосования с использованием КОИБ, — говорится в сообщении.

В облизбиркоме добавили, что бракованные и излишне изготовленные бюллетени были уничтожены, о чем составлен соответствующий акт.

Напомним, выборы губернатора в Новосибирской области пройдут с 8 по 10 сентября. За этот пост борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

По состоянию на 1 июля 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 2 174 422 избирателя. По-прежнему лидером по количеству избирателей остается Ленинский район города Новосибирска (больше 230 тысяч), меньше всего их живет в Северном районе — 7 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала, что среди кандидатов на муниципальных выборах в Новосибирской области растет количество женщин.