Бомж из Новосибирска обворовал два храма и сбежал в Красноярский край

В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лица без определенного места жительства. Он обвиняется в краже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Обвиняемый в апреле этого года проник в храм «Во имя святителя Николая Чудотворца» в селе Скала.

— Похитил сейф с деньгами, ящик для пожертвований, а также серебряные изделия на общую сумму свыше 70 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Однако на этом обвиняемый не остановился. Он устроился работать в храм на территории Октябрьского района. Возможно, хотел замолить свои грехи, но в итоге совершил новый. В церкви он похитил куртку и сумку у прихожанки, причинив ей ущерб в размере 10 тысяч рублей.

После второго преступления сибиряк сбежал из города. Полицейские нашли его в Красноярском крае. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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