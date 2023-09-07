Территорию между цирком и Вознесенским собором благоустроят в октябре

Площадь перед цирком постепенно приобретает законченные очертания: выложена дорожка к памятнику Николаю Чудотворцу, цветной плиткой укладывается пешеходная зона напротив цирка, проводится планировка под посадку крупномерных тополей. Полностью работы по благоустройству территории между цирком и Вознесенским собором должны быть закончены в октябре – заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

«Жители города очень заинтересованно относятся к этому проекту. И я, и все, кто в нем задействован, и сами строители – мы остро ощущаем поддержку новосибирцев, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Окончание работ намечено на октябрь. Подрядчик очень ответственно относится к работе, но по прогнозам синоптиков, ожидается похолодание, и мы стараемся выполнить основные работы, пока позволяет погода».

На сегодня на площади завершаются демонтажные работы, проведена геодезическая разбивка клумб, начато устройство тротуаров. На следующей неделе подрядчик – ООО «Улант» – намерен приступить к работам по восстановлению центральной лестницы, ведущей в Нарымский сквер. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, ступени лестницы, которые сделаны из гранита, сохранят, восстановив их исторический облик.

Сама лестница, по словам мэра, несколько изменит свой облик. В том числе появится подсветка – ранее лестница не освещалась. Подсвечиваться будет и памятник Николаю Чудотворцу, установленный возле Вознесенского собора к 130-летию Новосибирска.

«Важно сделать освещение таким образом, чтобы подчеркнуть все архитектурные особенности этого пространства», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Как только обозначатся границы твердого покрытия, МАУ «Горзеленхоз» приступит к работам по озеленению обновленного общественного пространства.

«Запланирована замена старовозрастных деревьев на пирамидальные тополя и обустройство цветников из многолетних растений, которые подобраны с учетом условий местного климата и особенностей данной территории», – рассказала директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Открытия нового общественного пространства с нетерпением ждут жители города. По мнению жильцов окрестных домов, давно было пора избавить площадь возле собора и сквера от паркующихся здесь автотранспортных средств.