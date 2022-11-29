Территорию на берегу Оби в Барнауле придется зачищать от нефтепродуктов

Территорию вблизи реки Оби в Барнауле, где жители обнаружили загрязнения нефтепродуктами, рекультивируют. Причиной загрязнения стало вынесение грунтовыми водами накопившихся под землей нефтепродуктов из подземных резервуаров нефтебазы, сообщает Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

— После сообщений в соцсетях на место выехали специалисты. Обследование подтвердило: выход на поверхность грунтовых вод с характерным запахом нефтепродуктов есть, а в реке — радужные разводы. Концентрация нефтепродуктов превышена, плодородный слой почвы испорчен, — говорится в сообщении Росприроднадзора.

Была проведена экспертиза, которая показала, что почва загрязнена из-за того, что грунтовые воды вынесли накопившиеся с 1936-го по 2005 год под землей нефтепродукты. 9 ноября 2022 года Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Обязанности по рекультивации проблемного участка возложили на Управление имущественных отношений Алтайского края и Межрегиональное территориальное Управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

Отмечается, что в 2005 году на этом месте демонтировали подземные резервуары нефтебазы, нефтепродукты которой за такой долгий срок успели пропитать землю.

Участок располагается в оползневой зоне: находиться там опасно и для техники, и для людей из-за возможного обрушения грунта, а рекультивация почвы не прекратит выход подземных вод с нефтепродуктами. Для этого нужно ликвидировать линзы под территорией нефтебазы.

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