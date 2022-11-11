В 2022 году количество зарегистрированных экологических нарушений в регионе выросло на 34%

Экология в приоритете

Количество дел, связанных с загрязнением окружающей среды, которые возбуждают правоохранительные органы, в последнее время резко выросло. Причем экологические нарушения выявляются не только у крупных, но и небольших предприятий. В областной прокуратуре в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что в связи с принимаемыми ведомством мерами активизирована работа правоохранительных органов по выявлению экологических преступлений. За 9 месяцев 2022 года на 34% увеличилось число зарегистрированных общественно опасных деяний в рассматриваемой сфере — 199, в аналогичном периоде прошлого года — 148.

— Надзор за исполнением законодательства об охране окружающей среды является одним из приоритетных направлений в работе ведомства, — говорится в ответе за подписью начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Динара Фатхутдинова. — Вопросы выявления и раскрытия таких преступлений обсуждаются на координационных и межведомственных совещаниях руководителей правоохранительных органов Новосибирской области. На постоянной основе оказывается практическая и методическая помощь нижестоящим прокурорам.

— Прокуроры добивались исполнения органами государственной власти и местного самоуправления возложенных на них полномочий, соблюдения хозяйствующими субъектами экологических требований. Каждое третье нарушение закона выявлено при обращении с отходами производства и потребления, каждое пятое — в сфере лесопользования, — уточняла областная прокуратура.

В конце октября пресс-служба областной прокуратуры также сообщала, что в 2021-2022 годах прокуроры пресекли свыше 6,9 тысячи нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха, вод, недр, лесопользования, обращения с отходами. В судебном порядке на хозяйствующие субъекты возлагались обязанности по проведению очистки сточных вод, получению лицензий на добычу подземных вод, ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, разработке разрешительной документации.

В Россельхознадзоре редакции пояснили, что из-за моратория на проверки и снижения административной нагрузки на бизнес ведомство сейчас сосредоточено на профилактической работе с предприятиями.

— За 9 месяцев 2022 года мы провели более 7 тысяч профилактических мероприятий. Из них около 250 — визиты, остальное — консультации, разъяснения. Мы направили около 1,5 тысячи писем хозяйствующим субъектам, но реагируют на наши рекомендации о том, как можно исправить нарушения природоохранного законодательства, немногие. Большая часть продолжают работать, как работали. Но есть и добросовестные субъекты, которые обращаются за консультациями. Мы выезжаем на предприятия, не фиксируем нарушения, а даем рекомендации о том, что нужно исправить, и компании стараются это выполнить, — рассказали редакции. — Если выявляется нарушение, связанное с хозяйствующим субъектом, и прокуратура по заявлению жителей, общественников, организаций, публикаций в СМИ выезжает на место и проводит проверку, то нам поступает запрос: проводили ли мы профилактические мероприятия в адрес субъекта. Если мы эту работу ведем, а предприятие продолжает нарушать законодательство, то прокуратура имеет основание инициировать проверку.

Пристальное внимание к предприятиям АПК, которое можно отметить в 2022 году, в Россельхознадзоре назвали вполне логичным.

— Значимость сельхозотрасли в РФ растет, объемы производства занятых в отрасли хозяйствующих субъектов увеличиваются, а чем больше мы используем природные ресурсы, тем больше оказываем влияние на экологию, — пояснили в ведомстве.

Резонансное дело

Наиболее резонансной ситуацией в 2022 году пока можно назвать результаты проверок, проведенных в отношении АО «Кудряшовское» (Холдинг «Сибагро». — Ред.). Много лет свинокомплекс компании называют источником неприятных запахов, периодически накрывающих Новосибирск. Хотя официальная методика исследований, подтверждающих этот факт, до сих пор не представлена. Результаты замеров, которые периодически появляются в публичной плоскости, отражают противоположные результаты. В феврале 2022 года прокуратура области подавала иск в суд о том, что предприятие не использует в своей деятельности наилучшие доступные технологии.

— В ходе проведенных органами прокуратуры области проверок доказательств того, что АО «Кудряшовское» является источником неприятного запаха в Новосибирске, не получено, — пояснили в областной прокуратуре в ответ на запрос редакции. — Действующим законодательством уровни запаха не регламентируются.

В мае 2022-го общественники и экологи сообщили, что сброс животноводческих отходов привел к гибели рыбы в реке Амба в Колыванском районе. Эта информация подтвердилась в ходе проверки областного Минприроды и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО» — и новосибирский межрайонный прокурор Дмитрий Цуканов направил материалы проверки в СК. В июле было возбуждено дело по факту загрязнения почв сбросами сточных вод с АО «Кудряшовское», впоследствии попавших в Амбу. Как пишет информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), Росприроднадзор совместно с ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» взяли пробы. Причиненный ущерб оценили в размере не менее 20,6 млн рублей. 19 сентября было возбуждено третье дело — по факту ущерба лесному фонду на сумму более 3 млн рублей из-за промышленных выбросов с Кудряшовского.

— В результате загрязнения объем лесных насаждений породы береза и осина, поврежденных до степени прекращения роста, составил более 90 куб. м, чем причинен вред лесам и находящимся на них природным объектам на сумму 1,4 млн рублей. Причиненный водным биоресурсам и среде их обитания ущерб составил свыше 119 млн рублей. Размер вреда, причиненного почвам (Площадь ущерба не уточняется, но ранее в материалах прокуратуры фигурировала площадь загрязнения 4 га. — Ред.), по предварительным расчетам, может составить более 2,6 млрд рублей, — сообщили ответ на запрос Infopro 54 в областной прокуратуре.

В итоге в середине октября был взят под стражу генеральный директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко. Следственный комитет РФ возбудил в отношении него дела по трем статьям: ст. 250 («Загрязнение поверхностных вод»), ст. 254 («Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности») и ст. 261 («Уничтожение, повреждение лесных насаждений в результате загрязнения, иного негативного воздействия»).

3 ноября Росприроднадзор сообщил, что подсчитан ущерб, который компания нанесла окружающей среде, — почти 3 млрд рублей.

— На днях инспекторы управления завершили все мероприятия по расчету и согласованию размера вреда, причиненного обществом почвам и водоему. Общая сумма ущерба составила 2,9 млрд рублей (1,78 млрд рублей — почвам, 1,13 млрд рублей — реке Амба). Соответствующие претензии с предложением добровольно возместить причиненный вред уже направлены в адрес АО «Кудряшовское», — сообщила в телеграм-канале пресс-служба Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. — Если в течение 30 дней нарушитель не уплатит положенную сумму, она будет взыскана в судебном порядке. Управление обязательно проследит, чтобы АО «Кудряшовское» в полной мере возместило причиненный вред окружающей среде, провело рекультивацию и устранило последствия всех своих нарушений в области природопользования и экологии.

Редакция отправила запрос на комментарий в холдинг «Сибагро». На момент публикации ответ не пришел.

Стоит отметить, что «Кудряшовское» — не единственное сельхозпредприятие, которое в последнее время оказалось на слуху в связи с загрязнением окружающей среды. В конце сентября Новосибирская природоохранная прокуратура обнаружила загрязнение нитратами земельного участка, принадлежащего Ново-Барышевской птицефабрике. Ущерб оценили в 550 млн рублей, штраф за этот ущерб — 50 тысяч рублей. А на земельном участке ОАО «Черепановский завод строительных материалов» прокуроры выявили факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы и нижележащих слоев. Предприятие причинило вред на сумму более 43 млн рублей. В прокуратуре поясняли, что юридических лиц оштрафовали «в пределах санкций статьи (ч. 1, 2 ст. 8.6 КоАП «Порча земель») — на 55 тысяч рублей. При этом предприятия обязали рекультивировать земли и устранить нарушения.

Еще в одном случае в результате деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Титал» (Занимается разведением крупного рогатого скота и выращиванием сельхозкультур. — Ред.) произошло загрязнение плодородного слоя почвы патогенными энтеробактериями и цинком на площади более 7 соток — осуществлялся слив жидких коммунальных отходов на данном участке в объеме 28 тысяч литров в день. Сельхозпредприятие возместило ущерб за загрязнение почвы в размере 900 тысяч рублей.

В 2020 году межрайонный природоохранный прокурор через суд потребовал у руководства птицефабрики «Евсинская», расположенной в Искитимском районе Новосибирской области, возместить ущерб в размере более 1,1 млрд рублей за загрязнение почв сельскохозяйственного участка куриным пометом. Но в итоге решением искитимского суда сумма штрафа, наложенного на главного специалиста по сельскому хозяйству «Птицефабрики «Евсинская», составила 20 тысяч рублей. До недавнего времени это был крупнейший ущерб по природоохранной тематике в АПК региона, который после судебных разбирательств свелся к уплате штрафа в очень скромном размере: суд отказался удовлетворить иск прокуратуры по возмещению вреда, но обязал фабрику провести рекультивацию земельного участка.

Продукты или отходы?

Опрошенные редакцией аграрии соглашаются говорить на тему обращения с отходами только на условиях анонимности. В частности, заявляют, что чаще всего суть претензий между прокуратурой и сельхозпредприятиями связана с разночтениями о том, что такое навоз. Собеседники редакции напомнили, что с 1 марта 2023 года вступает в силу новый федеральный закон о побочных продуктах животноводства.

— По этому закону навоз не является отходом, его не нужно утилизировать. Это ценное сырье, которое нужно перерабатывать. Залитые навозом территории не погибают навсегда. Они будут плодоносить на следующий год после обработки почвы и дадут более хороший урожай, — заявил редакции директор одного из животноводческих хозяйств области (также занимающийся растениеводством).

Председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин считает, что аграрии «немного лукавят».

— Навоз птичий, свиной и КРС — это разные вещи. Навоз от КРС теоретически можно сразу вывозить на поля и использовать его в качестве удобрения. Наши предки делали это сотни лет. Если говорить о свином навозе или курином помете, то чтобы его использовать как удобрение, он должен отлежаться и пройти специальную обработку. Напрямую его использовать нельзя, так как сгорят все растения, — комментирует Субботин. — Кроме того, если почитать разъяснения Россельхознадзора о новом федеральном законе, то да, побочные продукты животноводства не будут считаться отходами, но только до тех пор, пока не будут выявлены нарушения в обращении с ними. Это говорит о том, что навоз и помет по-прежнему нужно хранить на специализированных площадках. А если эти побочные продукты нанесут вред окружающей среде, то собственник будет вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Но сейчас мы видим то же самое. Агропредприятия не штрафуют за то, что их животные и птицы производят навоз и помет, а за то, что навоз и помет попадают в природу, загрязняют ее — и это видит общественность. Например, собственники не проследили за наполняемостью хранилищ, за их состоянием, не построили новые и т.д.

При этом он признает, что проблема с утилизацией отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств сегодня встает довольно остро. Во многом еще и потому, что в прошлые годы на эту проблемы обращали мало внимания.

Доцент кафедры механизации животноводства НГАУ Александр Христенко отмечает, что подстилочный навоз (свиной и КРС) и помет птиц, в котором большое содержание соломы и опилок, можно складировать в забетонированных хранилищах с толщиной слоя продуктов жизнедеятельности 2-3 метра и обязательным водоотведением. За 3-5 месяцев навоз/помет перепревает и превращается в удобрение.

— Что касается жидкого навоза (свиного или КРС), а также птичьего помета, то его хранение предусмотрено в лагунах. Они также заливаются бетоном или выстилаются материалом, который не пропускает влагу в почву, не допускает ее проникновения в грунтовые воды. Сроки созревания для безопасного использования в данном случае составляют 6-8 месяцев. По правилам, агропредприятие использует две площадки для хранения твердого или жидкого навоза, в зависимости от того, какой навоз оно получает. Жидкий проще подлежит обработке. Например, естественному обеззараживанию при длительном хранении (не менее 6 месяцев). С твердым работы побольше. Процессы созревания можно ускорить при использовании химических реагентов, но это удорожает процесс, — комментирует эксперт. — При этом даже свежий необработанный навоз/помет можно вносить в почву, но под глубокую вспашку осенью или на пары (весной). К следующему посевному сезону почва будет готова к работе.

Собеседник редакции отметил, что существуют технологии переработки жидкого навоза в закрытых емкостях, которые применяются сельхозпредприятиями на Западе. Однако, по его словам, в Сибири из-за климата они неэффективны. Александр Христенко пояснил, что животноводческие и птицеводческие компании Новосибирской области предпочитают создавать лагуны и площадки для хранения твердых и жидких фракций.

— Я хочу обратить внимание еще на один момент, о котором многие сейчас забывают. Большая часть действующих сегодня животноводческих предприятий, расположенных вокруг Новосибирска, строились тогда, когда не было такого большого количества дач, коттеджных поселков. Это и АО «Кудряшевское», и ЗАО «Чкаловское», и ООО «Элитное», и т.д. У этих хозяйств были большие поля, куда они вывозили навоз. Сейчас вокруг понастроили домов — и что им делать? Чем дальше поле — тем больше транспортные расходы, которые закладываются в стоимость конечной продукции: мяса, молока, яйца, а повышать цены на полках магазинов не так-то просто, — комментирует Христенко. — С другой стороны, вокруг Верх-Ирмени нет такой жилой застройки, и работа ЗАО «Племзавод «Ирмень» никого не беспокоит. У них налажена система вывоза навоза на поля — и за счет этого минимизировано внесение более опасных для почвы химических удобрений. КФХ «Русское поле» и птицефабрика «Лебедевская» поставляют жидкий навоз на свои поля по трубопроводной системе.

Снежный ком

Между тем в работе правоохранительных и следственных органов находятся еще несколько дел, связанных с экологическими нарушениями и загрязнением окружающей среды.

Так, несколько проверок, связанных с нарушением природоохранного законодательства прошли на АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат». В августе председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от новосибирских следователей возбудить дело по поводу ущерба для экологии. Судя по данным Арбитражного суда Новосибирской области, сейчас компания оспаривает предписание Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 1 сентября об устранении выявленных нарушений. Рассмотрение дела назначено на декабрь.

— Под расположенным по соседству участком бывшей ТЭЦ-6, ныне принадлежащем компании «Инженерные сети трейд», проходят стоковые воды от микрорайонов. Они впадают в озеро Безымянное, не включенное в реестр водных объектов Новосибирской области. По поводу слива соседских отходов «Инженерные сети трейд» подали жалобу в Росприроднадзор, назначена проверка. Поскольку на слив отходов нет согласований, а очистка стоков, впадающих в озеро, отсутствует, девелоперу «Просторов» нужно готовиться к серьезным претензиям, — прогнозирует Андрей Кузнецов.

ЦДЖ также писал об экологических проблемах микрорайонов «Пригородный простор» и Пригородный простор 2», результатом которых может стать еще одно громкое дело экологической направленности.

В конце октября Новосибирская природоохранная прокуратура предъявила иск к АО «Новосибирское карьероуправление», в котором потребовала компенсировать причиненный окружающей среде вред на сумму 2,5 млн рублей. Об этом сообщал «Коммерсант» со ссылкой на старшего помощника прокурора Семена Шуляка.

Как установила прокурорская проверка, горнодобывающее предприятие проложило по землям сельхозназначения в Тогучинском районе технологическую дорогу с откосами. В результате, по данным надзорного ведомства, почвам был причинен вред в размере 2,5 млн рублей. Как рассказал Семен Шуляк, осенью 2021 года природоохранная прокуратура внесла представление компании, но там заявили, что разработают проект рекультивации земли.

— В связи с тем, что до настоящего времени вред, причиненный окружающей среде, предприятием не возмещен, природоохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление, — сообщили редакции в ведомстве.

Иск будет рассмотрен Железнодорожным райсудом.

Экологические нарушения: дальше — больше?

Не исключено, что количество дел природоохранной направленности в регионе будет увеличиваться. На заседании коллегии 28 октября новый прокурор Новосибирской области Александр Бучман после обсуждения актуальных экологических проблем в регионе («мусорной» концессии, большого числа несанкционированных свалок, отсутствия очистных сооружений в ряде районных центров, значительных масштабов лесных и природных пожаров, незаконной рубки лесных насаждений, деятельности крупных сельскохозяйственных и промышленных предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду) дал подчиненным задачу по проведению надзорных мероприятий, направленных на разрешение этих проблем. Исполнение решений коллегии поставлено в прокуратуре области под контроль.

В Россельхознадзоре редакции также сообщили, что в 2023 году планируют оценить результаты профилактической работы и сделать выводы.

— Пока мы в этом формате работаем чуть более года. В 2023-м будет понимание: есть ли дублирование жалоб, которые поступают к нам и в другие ведомства. Тогда можно делать выводы о том, как хозяйствующие субъекты реагируют на профилактическую работу, на предостережения. Не исключено, что прокуратура также будет анализировать эту информацию, — отметили в Россельхознадзоре.

Но не исключено, что компании тоже сделают выводы из активизации деятельности надзорных и правоохранительных органов. К примеру, на минувшей неделе стало известно, что «Сибагро» в Томске запускает установку по переработке отходов производства за 420 млн рублей.

В компании заявили: при успешных испытаниях установки инвестиции в ее масштабирование могут быть доведены до 1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская инновационная компания ООО «БИОИСТЭН» (Биологические источники энергии. — Ред.) разработала проектно-сметную документацию для создания пилотного завода по производству органических удобрений путем термохимической переработки помета с применением вихревых технологий. В региональном правительстве сообщали, что к реализации проекта подключилась АО «Новосибирская птицефабрика», подготовившая производственное помещение для последующего монтажа оборудования. В правительстве не исключали, что работы на новой производственной площадке могут начаться уже в текущем году. Данный проект реализуется в рамках АгроНОЦ с привлечением региональных мер поддержки.

На стратегической сессии «ESG-экология. Ответственное отношение к окружающей среде» в рамках II Сибирской конференции по устойчивому развитию, которую бизнес-портал Infopro54 проводил в октябре, советник генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Ольга Молчанова сообщала, что в Новосибирской области есть организация «Сиббиогаз», которая помогла крупной международной компании привести их стоки в соответствие с санитарными нормативами РФ.

— Чтобы решить проблему, нужно ее обозначить, а потом уже найдутся те, кто может помочь ее решить, — поясняла Молчанова.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что в сочетании экономики и экологии нет противоречия.