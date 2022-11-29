Вместо H&M в 2023 году в России откроются магазины отечественных брендов

Магазины H&M в России заменят отечественными брендами и турецким брендом Koton, передает ТАСС со ссылкой на директора, руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежду Цветкову.

По ее словам, сейчас площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров «Снежная королева», а также турецкий Koton.

По предварительным данным, новые магазины на месте H&M могут начать открываться в России в конце марта — апреле следующего года. Срок открытия будет зависеть от состояния помещения, его конфигурации — сдается ли все помещение целиком, либо его делят под нескольких арендаторов.

Кроме того, бренды обычно планируют открытие одновременно с выходом новой коллекции, а не в период распродаж декабря-февраля, пояснила собеседница агентства.

Напомним, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении покинуть российский рынок, где она работала с 2009 года. Ретейлер закрыл более 110 магазинов сети из почти 150.

Ранее редакция сообщала, что магазины Zara и Bershka вернутся в Россию под названием New Fashion или «Новая мода».

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