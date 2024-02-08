Тетради с изображениями известных земляков получат новосибирские школьники

По словам депутата, цель проекта состоит в том, чтобы напомнить ныне живущим новосибирцам о людях, которые внесли существенный вклад в становление и развитие нашего города.

На сегодняшний день уникальные тетради уже получили ученики гимназии №3 Академгородка. Всего на разных тетрадях изображены 30 героев с кратким описанием краткими биографических данных и информацией о наследии, которое они оставили в истории своего района, города и даже страны в целом. Среди них — академики, ученые, врачи, деятели культуры и спорта и простые труженики, которые строили Академгородок, работали на предприятиях и воспитывали детей.

Создатели проекта «Знай наших» также подготовили видеоролики, посвященные этим героям, которые продемонстрировали собравшимся в актовом зале гимназистам. Учителям, в свою очередь, поступило предложение использовать данные видеоролики на уроках истории или занятиях «Разговоры о важном». Все ролики — в открытом доступе.

— Своей жизнью эти люди показали нам, современникам, как нужно любить свою Родину, как нужно отдаваться своей профессии. Например, Евгений Николаевич Мешалкин основал одно из лучших в России медицинских учреждений, где спасают каждый день жизни людей, делают трансплантации сердца. Вы представляете себе – что такое пересадить сердце? Как это сложно? А люди это делают каждый день… И таких людей, с которыми мы ходим по одним улицам, огромное количество, — говорил депутат Госдумы РФ и руководитель партии «Справедливая Россия – За Правду» в Новосибирской области Александр Аксёненко во время презентации.

Над проектом работали более полугода. Всего было отобрано 80 героев. Усилиями газеты «Навигатор» и студентов факультета журналистики НГУ подготовлены биографические материалы. Осенью фото героев и информация о них были размещены на билбордах и световых экранах улиц Советского района, а в Доме учёных прошла одноимённая выставка.

Напомним, что инициатором проекта также выступила депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус. В процессе его реализации к организаторам присоединился Совет научной молодежи Сибирского отделения РАН.

В планах провести конкурс эссе среди школьников, чтобы получить обратную связь, поделилась Елизавета Лидер, председатель Совета научной молодежи СО РАН.

— Мы ожидаем по итогам конкурса получить советы, как надо развивать этот проект, — добавила Елизавета Лидер.

Старт конкурса эссе будет объявлен после того, как в школах пройдут тематические уроки. Оценивать работы будут молодые ученые Новосибирского Академгородка, представители Совета научной молодежи СО РАН.